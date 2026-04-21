Зимнего новичка ЦСКА уличили в несоответствии требованиям команды

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов не понимает, почему Данила Козлов получает стабильную игровую практику в составе армейцев.

«Для меня странно, когда играют люди в составе, которые не отвечают требованиям. Козлова взяли, например.

Кармо во всех матчах создаeт моменты, а Козлов не вписался в команду, у него не получается. Значит, надо альтернативу искать на замену. Зачем ты его выпускаешь в основе, если меняешь всe время после первого тайма?

Также я не понимаю, почему Челестини из-за разногласий не выпускает на поле одного из лучших защитников чемпионата Мойзеса. Это же влияет на результат команды. Надо забыть обиды, у вас на первом месте результат», – сказал Кузнецов.