«Нужно развиваться»: Козлов объяснил уход из «Краснодара» в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов высказался о зимнем трансфере из «Краснодара».

– Почему решил перейти в ЦСКА?

– Такая возможность появилась во время второго зимнего сбора... Понимал, что это хороший вариант продолжения карьеры. В декабре мы встречались с агентом и обсуждали мое игровое время в «Краснодаре» в РПЛ. Хотелось начать новый этап в карьере.

– Другие клубы тобой не интересовались?

– Знаю, что конкретное предложение было только из ЦСКА. Мне изначально переход именно в армейский клуб казался самым интересным.

– Понимаешь, почему «Краснодар» согласился тебя продать?

– Они готовы были меня отпустить при наличии нормального предложения. И я просил агента подобрать варианты. Понимал, что нужно развиваться. Стоять на месте не хотелось. В итоге я стал игроком ЦСКА. Значит, всех все устроило.