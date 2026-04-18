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  • «Нужно развиваться»: Козлов объяснил уход из «Краснодара» в ЦСКА

«Нужно развиваться»: Козлов объяснил уход из «Краснодара» в ЦСКА

18 апреля, 01:51
6

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов высказался о зимнем трансфере из «Краснодара».

– Почему решил перейти в ЦСКА?

– Такая возможность появилась во время второго зимнего сбора... Понимал, что это хороший вариант продолжения карьеры. В декабре мы встречались с агентом и обсуждали мое игровое время в «Краснодаре» в РПЛ. Хотелось начать новый этап в карьере.

– Другие клубы тобой не интересовались?

– Знаю, что конкретное предложение было только из ЦСКА. Мне изначально переход именно в армейский клуб казался самым интересным.

– Понимаешь, почему «Краснодар» согласился тебя продать?

– Они готовы были меня отпустить при наличии нормального предложения. И я просил агента подобрать варианты. Понимал, что нужно развиваться. Стоять на месте не хотелось. В итоге я стал игроком ЦСКА. Значит, всех все устроило.

  • ЦСКА купил 21-летнего игрока у «Краснодара» зимой за 1,65 миллиона евро.
  • Козлов провел за москвичей 9 матчей, сделал ассист.
  • В «Краснодаре» Козлов стал чемпионом России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Козлов Данила
Комментарии (6)
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Volrad777
1776483003
Да видно прям развился клоун
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Garrincha58
1776484415
Развиваться шляясь по ночным клубам Москвы?
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Цугундeр
1776493851
Для вас козлов все дороги открыты. Развивайтесь.)
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vvv123
1776494155
Каждый год в новой команде. Ну и проходимец! Кого Зенит воспитал?
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subbotaspartak
1776495230
Народ! Не пускайте козла в огород. Тут уж наверняка Толку как с козла молока...
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