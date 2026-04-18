«Нужно развиваться»: Козлов объяснил уход из «Краснодара» в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов высказался о зимнем трансфере из «Краснодара».
– Почему решил перейти в ЦСКА?
– Такая возможность появилась во время второго зимнего сбора... Понимал, что это хороший вариант продолжения карьеры. В декабре мы встречались с агентом и обсуждали мое игровое время в «Краснодаре» в РПЛ. Хотелось начать новый этап в карьере.
– Другие клубы тобой не интересовались?
– Знаю, что конкретное предложение было только из ЦСКА. Мне изначально переход именно в армейский клуб казался самым интересным.
– Понимаешь, почему «Краснодар» согласился тебя продать?
– Они готовы были меня отпустить при наличии нормального предложения. И я просил агента подобрать варианты. Понимал, что нужно развиваться. Стоять на месте не хотелось. В итоге я стал игроком ЦСКА. Значит, всех все устроило.
- ЦСКА купил 21-летнего игрока у «Краснодара» зимой за 1,65 миллиона евро.
- Козлов провел за москвичей 9 матчей, сделал ассист.
- В «Краснодаре» Козлов стал чемпионом России.