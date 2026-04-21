«Балтика» объявила о возвращении Талалаева к работе

Вчера, 16:25
3

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вернулся к исполнению обязанностей после операции.

  • 10 апреля тренер перенес операцию на желудочно-кишечном тракте.
  • Сообщалось, что хирургическое вмешательство потребовалось из-за дивертикулита [острое воспаление мешковидных выпячиваний стенки кишечника].
  • Талалаев отбыл 4-матчевую дисквалификацию.
  • «Балтика» идет четвертой в РПЛ с 45 очками в 25 турах.

«Соскучился по вам, не знаю уж, как вы по мне. Надеюсь, что это так. Молодцы, хорошие игры сыграли.

Забиваем много, пропускаем тоже достаточно, надо изменить это. Сейчас спокойно готовимся к «Ахмату», – сказал Талалаев футболистам на тренировке.

Источник: телеграм-канал «Балтики»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (3)
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776778549
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА Балтика это открытие сезона, а Талалаев тренер года; оказывается, можно играть и без преавалирования чемоданных, джонов и джон джонов в старте, с большинством бесчемоданных россиян ⚽
Цугундeр
1776779331
)) "Андрюша" вернулся....)
Интерес
1776781222
Ну и хорошо.Вперёд,к победе...чего-нибудь!
