«Балтика» объявила о возвращении Талалаева к работе

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вернулся к исполнению обязанностей после операции.

10 апреля тренер перенес операцию на желудочно-кишечном тракте.

Сообщалось, что хирургическое вмешательство потребовалось из-за дивертикулита [острое воспаление мешковидных выпячиваний стенки кишечника].

Талалаев отбыл 4-матчевую дисквалификацию.

«Балтика» идет четвертой в РПЛ с 45 очками в 25 турах.

«Соскучился по вам, не знаю уж, как вы по мне. Надеюсь, что это так. Молодцы, хорошие игры сыграли.

Забиваем много, пропускаем тоже достаточно, надо изменить это. Сейчас спокойно готовимся к «Ахмату», – сказал Талалаев футболистам на тренировке.