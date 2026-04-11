Стала известна причина операции Талалаева

Появились новые подробности госпитализации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

53-летнему специалисту потребовалась операция из-за дивертикулита [острое воспаление мешковидных выпячиваний стенки кишечника].

«Талалаеву вырезали 20 см кишок. Проблемы с ЖКТ у Андрея были давно. В последнее время он сидел на диете – не пил алкоголь, мало ел. Периодически принимал антибиотики.

После мини-сбора «Балтики» в Светлогорске его госпитализировали из-за сильных болей в животе. Андрею сделали биопсию, чтобы исключить рак. Слава Богу, худшие опасения не подтвердились.

Официальный диагноз: дивертикулит. Талалаева уже перевели из реанимации в обычную палату – чувствует он себя хорошо и всем шлет привет», – сообщил источник.