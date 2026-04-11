Стала известна причина операции Талалаева

Сегодня, 14:09
8

Появились новые подробности госпитализации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

53-летнему специалисту потребовалась операция из-за дивертикулита [острое воспаление мешковидных выпячиваний стенки кишечника].

«Талалаеву вырезали 20 см кишок. Проблемы с ЖКТ у Андрея были давно. В последнее время он сидел на диете – не пил алкоголь, мало ел. Периодически принимал антибиотики.

После мини-сбора «Балтики» в Светлогорске его госпитализировали из-за сильных болей в животе. Андрею сделали биопсию, чтобы исключить рак. Слава Богу, худшие опасения не подтвердились.

Официальный диагноз: дивертикулит. Талалаева уже перевели из реанимации в обычную палату – чувствует он себя хорошо и всем шлет привет», – сообщил источник.

  • Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
  • Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
  • Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • «Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице четвертое место.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (8)
Император 1
1775907752
Здоровья ему
...уефан
1775908639
...Доктор-Карпов пнд. срд. птн. Диагностика, аналитика, заговоры...
Desma
1775909138
Врачебная тайна в действии. Ваньку Карпова привлечь за разглашение врачебной тайны (Статья 137 УК РФ).
виталий 12
1775909575
Наверное язык подрезают
NewLife
1775912013
Здоровья !
anatolich72
1775914349
Шиза тренер
andr45
1775917913
Факторы риска дивертикулита включают ожирение, недостаточную физическую активность, курение, прием нестероидных противовоспалительных средств
