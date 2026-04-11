Стала известна причина операции Талалаева

Появились новые подробности госпитализации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
53-летнему специалисту потребовалась операция из-за дивертикулита [острое воспаление мешковидных выпячиваний стенки кишечника].
«Талалаеву вырезали 20 см кишок. Проблемы с ЖКТ у Андрея были давно. В последнее время он сидел на диете – не пил алкоголь, мало ел. Периодически принимал антибиотики.
После мини-сбора «Балтики» в Светлогорске его госпитализировали из-за сильных болей в животе. Андрею сделали биопсию, чтобы исключить рак. Слава Богу, худшие опасения не подтвердились.
Официальный диагноз: дивертикулит. Талалаева уже перевели из реанимации в обычную палату – чувствует он себя хорошо и всем шлет привет», – сообщил источник.
- Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
- Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
- Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
- «Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице четвертое место.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова