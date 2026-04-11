Талалаев перенес операцию: подробности

«Балтика» отчиталась о состоянии главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Наш главный тренер вчера перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Операция прошла по плану, самочувствие Андрея Викторовича положительное.

На следующей неделе, исходя из показателей здоровья, будет приниматься решение о выписке», – говорится в публикации калининградского клуба.