Талалаев перенес операцию: подробности

«Балтика» отчиталась о состоянии главного тренера команды Андрея Талалаева.
«Наш главный тренер вчера перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Операция прошла по плану, самочувствие Андрея Викторовича положительное.
На следующей неделе, исходя из показателей здоровья, будет приниматься решение о выписке», – говорится в публикации калининградского клуба.
- Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
- Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
- Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
- «Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице четвертое место.
Источник: телеграм-канал «Балтики»