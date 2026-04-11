Талалаев перенес операцию: подробности

Сегодня, 13:46
1

«Балтика» отчиталась о состоянии главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Наш главный тренер вчера перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Операция прошла по плану, самочувствие Андрея Викторовича положительное.

На следующей неделе, исходя из показателей здоровья, будет приниматься решение о выписке», – говорится в публикации калининградского клуба.

  • Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
  • Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
  • Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • «Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице четвертое место.

Источник: телеграм-канал «Балтики»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (1)
Скорейшего выздоровления, а то команда может утратить концентрацию, не ощущая угрозу "начальственного пинка".
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
