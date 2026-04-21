Хавбек «Балтики» причислил «Спартак» к топ-клубам, вопреки мнению Аршавина

Полузащитник «Балтики» Максим Петров считает, что «Спартак» входит в число топ-клубов.
– Каковы ваши амбиции? Есть желание поиграть в топ-клубе РПЛ?
– Когда придет время – поговорим.
– Если за вами придут условные «Зенит» или «Спартак», что скажете?
– Ну, когда придут, тогда и скажу что-то. Наверное, будем разговаривать [смеется].
– Андрей Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом. Вы согласны с такой оценкой?
– Я с ним не согласен. «Спартак» – топ-клуб с великой историей.
– Хотели бы поиграть в такой команде?
– 100 процентов.
- 25-летний Петров в этом сезоне провел 24 матча за «Балтику», забил 7 голов, сделал 4 ассиста.
- Ранее заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сказал, что «Спартак» сейчас не входит в число топ-клубов: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть».
