Хавбек «Балтики» причислил «Спартак» к топ-клубам, вопреки мнению Аршавина

Полузащитник «Балтики» Максим Петров считает, что «Спартак» входит в число топ-клубов.

– Каковы ваши амбиции? Есть желание поиграть в топ-клубе РПЛ?

– Когда придет время – поговорим.

– Если за вами придут условные «Зенит» или «Спартак», что скажете?

– Ну, когда придут, тогда и скажу что-то. Наверное, будем разговаривать [смеется].

– Андрей Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом. Вы согласны с такой оценкой?

– Я с ним не согласен. «Спартак» – топ-клуб с великой историей.

– Хотели бы поиграть в такой команде?

– 100 процентов.