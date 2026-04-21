  • Хавбек «Балтики» причислил «Спартак» к топ-клубам, вопреки мнению Аршавина

Хавбек «Балтики» причислил «Спартак» к топ-клубам, вопреки мнению Аршавина

21 апреля, 13:28
3

Полузащитник «Балтики» Максим Петров считает, что «Спартак» входит в число топ-клубов.

– Каковы ваши амбиции? Есть желание поиграть в топ-клубе РПЛ?

– Когда придет время – поговорим.

– Если за вами придут условные «Зенит» или «Спартак», что скажете?

– Ну, когда придут, тогда и скажу что-то. Наверное, будем разговаривать [смеется].

– Андрей Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом. Вы согласны с такой оценкой?

– Я с ним не согласен. «Спартак» – топ-клуб с великой историей.

– Хотели бы поиграть в такой команде?

– 100 процентов.

  • 25-летний Петров в этом сезоне провел 24 матча за «Балтику», забил 7 голов, сделал 4 ассиста.
  • Ранее заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сказал, что «Спартак» сейчас не входит в число топ-клубов: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Зенит Аршавин Андрей Петров Максим
Комментарии (3)
Литейный 4 (returned)
1776773307
Фу какой зашквар. Гыгыгы
val69
1776780074
Пацан в курсе...
Интерес
1776780424
Свят-свят, карьеру закончить хочешь?
