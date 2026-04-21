Агент Самошникова рассказал о состоянии спартаковца, пропустившего полгода

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Самошникова, уверен, что игрок получит свой шанс в составе москвичей.

«Очень рад за Илью, что он наконец‑то вернулся в обойму. Он тяжело и усердно трудился.

Мы все прекрасно понимаем, что он пропустил большой отрезок времени, а «Спартак» сейчас хорошо выглядит. Поэтому Илья ждет своего шанса, усердно работает, тренируется. Уверен, шанс у него будет и он им воспользуется.

Илья – хороший качественный футболист высокого уровня. К сожалению, его подвела травма, из‑за которой он выбыл на долгий срок. Но футбол состоит из таких моментов, поэтому мы не отчаиваемся. Илья усердно трудится и готовится к каждому матчу, чтобы получить свой шанс», – сказал Бабырь