  • Агент Самошникова рассказал о состоянии спартаковца, пропустившего полгода

Агент Самошникова рассказал о состоянии спартаковца, пропустившего полгода

21 апреля, 13:55
1

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Самошникова, уверен, что игрок получит свой шанс в составе москвичей.

«Очень рад за Илью, что он наконец‑то вернулся в обойму. Он тяжело и усердно трудился.

Мы все прекрасно понимаем, что он пропустил большой отрезок времени, а «Спартак» сейчас хорошо выглядит. Поэтому Илья ждет своего шанса, усердно работает, тренируется. Уверен, шанс у него будет и он им воспользуется.

Илья – хороший качественный футболист высокого уровня. К сожалению, его подвела травма, из‑за которой он выбыл на долгий срок. Но футбол состоит из таких моментов, поэтому мы не отчаиваемся. Илья усердно трудится и готовится к каждому матчу, чтобы получить свой шанс», – сказал Бабырь

  • Самошников был в заявке «Спартака» на домашний матч 25‑го тура МИР с «Ахматом» (3:1), однако не появился на поле.
  • В последний раз он выходил на поле в составе красно-белых в официальном матче 25 октября прошлого года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Самошников Илья
Комментарии (1)
FWSPM
1776779202
мы все тоже очень рады что илья наконец то вышел из запоя после того как его бросила баба. Так 25 туров и прошло. Шикарное усиление.
Ответить
