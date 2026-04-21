  • Радимов призвал наказать Кордобу за жест в сторону вратаря «Балтики»

Радимов призвал наказать Кордобу за жест в сторону вратаря «Балтики»

21 апреля, 13:46
54

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов считает, что нападающего «Краснодара» Джона Кордобу нужно дисквалифицировать на 2 матча.

«В свое время, как мы помним, Вендела справедливо дисквалифицировали за жест в Воронеже, так давайте и здесь будем последовательны. Тем более это у Кордобы уже не первый раз – рецидив, и все должно быть честно.

Это серьезно осложнит жизнь «Краснодару», но таковы правила игры. Если он такое сделал – то и наказание должно быть адекватное, как адекватно понес наказание тогда и Вендел. Думаю, КДК должен минимум две игры Кордобе «впаять», чтобы больше было неповадно.

Они этот матч не выиграли – он не сдержался, но это его проблема, как и проблема «Краснодара». И он не должен играть уже в этом туре со «Спартаком» – время еще есть собраться и проанализировать. По Радимову за «КДК – дебилы» за два часа приняли решение, и это было 20 лет назад, когда не были так развиты медиа», – сказал Радимов.

  • В предварительной повестке заседания КДК РФС, которое пройдет сегодня, «вопроса Кордобы» не значится.
  • В конце матча с «Балтикой», когда «Краснодар» сравнял счет (2:2) на 90+2-й минуте, нападающий «быков» Джон Кордоба, возможно, адресовал оскорбительный жест вратарю калининградцев Ивану Кукушкину.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Краснодар Кордоба Джон Радимов Владислав
Чермындыр
1776773337
Этому ч.е.р.н.о.ж.о.п.о.м.у. корона совсем голову сдавила. Берегов уже не видит никаких.
Литейный 4 (returned)
1776773483
Кордоба и Сперцян самые гнусные провокаторы и симулянты нашего чемпионата. Гыгыгы
Бумбраш
1776775697
Накажут кордобу или нет,но зинка всегда будет позором российского футбола!!! В Махачкале ей напомнили.ведмедь наверное все телефоны в кэдэке оборвал
subbotaspartak
1776778690
Радимов за балтику радеет? Добреет...
FWSPM
1776779251
как они пыжаться бедолаги)) не быть вам чемпионами позорная помойка
val69
1776779840
Если это нужно Зинаиде, а ей, ой как нужно - дисква ему обеспечена... А, Спартаку, по.. х, будем играть на победу...на радость б. м. ж. ам...
Дубина
1776781462
Унылый) как и весь газпром))) жалкие цыгане!! ЗПРФ.Помойка.Табор
Дубина
1776781516
ФФФся Москва будет с локо орать ЗПРФ ЗПРФ ЗПРФ
За что бан ?
1776782141
Снова визг до небес и как всегда на ровном месте . Чтобы рассмешить дурачка ,достаточно показать ему палец . А чтобы кучка взрослых(и не очень ) субъектов начала истерично визжать , роняя пену , достаточно просто сказать Зенит .
Жорик кекс обжорик
1776791957
призываю Радимова исключить из экспертов на матч тв, потому что его мнение основанном на желтом вбросе влажных мечт карпа...
