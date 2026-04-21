Радимов призвал наказать Кордобу за жест в сторону вратаря «Балтики»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов считает, что нападающего «Краснодара» Джона Кордобу нужно дисквалифицировать на 2 матча.

«В свое время, как мы помним, Вендела справедливо дисквалифицировали за жест в Воронеже, так давайте и здесь будем последовательны. Тем более это у Кордобы уже не первый раз – рецидив, и все должно быть честно.

Это серьезно осложнит жизнь «Краснодару», но таковы правила игры. Если он такое сделал – то и наказание должно быть адекватное, как адекватно понес наказание тогда и Вендел. Думаю, КДК должен минимум две игры Кордобе «впаять», чтобы больше было неповадно.

Они этот матч не выиграли – он не сдержался, но это его проблема, как и проблема «Краснодара». И он не должен играть уже в этом туре со «Спартаком» – время еще есть собраться и проанализировать. По Радимову за «КДК – дебилы» за два часа приняли решение, и это было 20 лет назад, когда не были так развиты медиа», – сказал Радимов.