Степашин сказал, от чего зависит будущее Гусева в «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что решение по главному тренеру команды Ролану Гусева будет принято исходя из результата в FONBET Кубке России.

«В русской поговорке цыплят по осени считают, а у нас – по весне. У нас задача одна – бороться за Кубок России. Решение о продлении контракта будет принимать совет директоров, важно победить. Осталось выиграть два матча», – сказал Степашин.