Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Степашин сказал, от чего зависит будущее Гусева в «Динамо»

21 апреля, 13:37
2

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что решение по главному тренеру команды Ролану Гусева будет принято исходя из результата в FONBET Кубке России.

«В русской поговорке цыплят по осени считают, а у нас – по весне. У нас задача одна – бороться за Кубок России. Решение о продлении контракта будет принимать совет директоров, важно победить. Осталось выиграть два матча», – сказал Степашин.

  • Контракт Гусева с «Динамо» действует до конца сезона.
  • В первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России бело-голубые дома сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0). Ответная встреча состоится 7 мая.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Динамо» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 22 апреля 2026
Агент Захаряна двумя словами ответил, может ли игрок вернуться в «Динамо» 1
В «Динамо» высказались о будущем Нгамале
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Динамо Гусев Ролан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1776780180
Динамо с Гусевым не выиграет эти два матча.
Ответить
Интерес
1776781835
Как Лев Валерич решит...
Ответить
Главные новости
Сперцян сказал, «тащат» ли судьи «Краснодар» к чемпионству
08:30
Кубок Германии. Определился соперник «Баварии» по финалу
08:20
Поражение «Спартака», смена лидера в РПЛ, Евсеев опять матерится и другие новости
01:57
1
Мэддисон жестко прошелся по Гусеву: «Совсем поплыл»
01:43
7
«Матч ТВ» покажет три игры 27-го тура РПЛ
01:01
1
ВидеоНовый матерный перформанс Евсеева
00:06
8
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
13
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
15
Карседо отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
18
Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:27
5
Все новости
Все новости
Мостовой оценил пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Краснодара»
01:26
3
Егоров определил, какого игрока не хватает «Спартаку»
01:13
3
Тихонов увидел в матче «Спартак» – «Краснодар» «запредельное издевательство»
01:09
8
Мусаев заявил о чемпионском характере «Краснодара» после победы над «Спартаком»
00:39
7
Директор «Спартака» по-джентльменски воспринял пенальти от «Краснодара»
00:31
Болельщики «Спартака» отреагировали на поражение от «Краснодара»
00:19
«Спартак» описал поражение от «Краснодара» одним прилагательным
00:12
1
В «Спартаке» конкретно сформулировали задачу на остаток сезона
Вчера, 23:59
Игрок «Краснодара» увидел странность в пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 23:37
5
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
13
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
15
В «Спартаке» двумя словами описали проигранный матч «Краснодару»
Вчера, 22:55
3
Карседо отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
18
Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:27
5
Реакция «Спартака» на спорный пенальти в пользу «Краснодара»
Вчера, 22:23
3
Николаев проанализировал странный пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 22:15
24
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на чемпионство
Вчера, 22:00
21
Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 21:57
15
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:48
⚡️ РПЛ. «Краснодар» добыл волевую победу над «Спартаком» и вернул себе лидерство
Вчера, 21:48
271
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» из-за автогола
Вчера, 21:41
5
Радимов – о пенальти в пользу «Краснодара»: «Честное слово, задолбали»
Вчера, 21:23
22
Орлов недоволен легионером «Зенита»: «Что вообще происходит?»
Вчера, 21:09
3
Видео«Спартак» забил «Краснодару» курьезный гол после вратарской ошибки
Вчера, 20:56
17
Один агент Батракова опроверг слова другого о скаутах «ПСЖ» на матче «Локомотива»
Вчера, 20:40
5
Спартаковец Барко сделал выбор между Месси и Марадоной
Вчера, 20:30
1
Тарасов – о зарплатах футболистов: «200 тысяч рублей – это небольшая сумма»
Вчера, 20:08
28
Основной вратарь «Балтики» выбыл до середины мая
Вчера, 19:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 