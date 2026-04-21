Ведущий «Матч ТВ» пошутил о перепалке Талалаева и Радимова

На «Матч ТВ» еще раз упомянули скандальную ситуацию с участием Андрея Талалаева и Владислава Радимова.

Радимов брал интервью у Талалаева в прямом эфире матча 25-го тура РПЛ «Краснодар» – «Балтика».

Эксперт обратился к главному тренеру «Балтики», назвав его «Андрюш».

Талалаев назвал слова Радимова «панибратством» и велел ему следить за языком.

«Когда борьба самая яростная, на финише сезона Премьер-лиги, принято друг друг друга называть ласковыми именами.

Только с лаской, с теплом, мы сохраним все самое доброе, что окружает российский футбол.

Меня зовут Митя Дерунец, я с большим удовольствием приветствую наших экспертов – Андрюша Тихонов и Ванечка Новосельцев», – пошутил ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец.