Руководитель «Балтики»: «Мы навели бы шороху в еврокубках!»

Илья Мясников, глава попечительского совета «Балтики», предположил, как команда выступила бы в еврокубках.
– Как часто у вас в голове мелькала мысль: «Если бы были еврокубки...»?
– Даже не представляете, насколько часто! Это было бы дополнительной мотивацией – понятно, что не только для нас. Калининград вообще уникальный город, который приспособлен к приему туристов. Он интересен и российским, и иностранным гражданам, потому что можно познавательно провести время. Так что было бы здорово играть в еврокубках.
– Не потерялись бы в Лиге конференций?
– Это, конечно, гадание на кофейной гуще, но уверенно отвечу, что не потерялись бы. С нашим неуступчивым характером...Так еще и игра против иностранной команды. Мы бы навели шороху в еврокубках!
- «Балтика» финишировала шестой в РПЛ с 46 очками в 30 турах. По ходу сезона калининградцы шли в тройке лидеров, но удержаться там не сумели.
- Андрей Талалаев возглавляет команду из Калининграда с сентября 2024 года.
- С ним команда выиграла Первую лигу в 2025 году и за один сезон вернулась в высший дивизион.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. Сейчас лига работает над составлением календаря.
- Действующий чемпион – «Зенит».
Источник: «Спорт-Экспресс»