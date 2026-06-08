Руководитель «Балтики»: «Мы навели бы шороху в еврокубках!»

Илья Мясников, глава попечительского совета «Балтики», предположил, как команда выступила бы в еврокубках.

– Как часто у вас в голове мелькала мысль: «Если бы были еврокубки...»?

– Даже не представляете, насколько часто! Это было бы дополнительной мотивацией – понятно, что не только для нас. Калининград вообще уникальный город, который приспособлен к приему туристов. Он интересен и российским, и иностранным гражданам, потому что можно познавательно провести время. Так что было бы здорово играть в еврокубках.

– Не потерялись бы в Лиге конференций?

– Это, конечно, гадание на кофейной гуще, но уверенно отвечу, что не потерялись бы. С нашим неуступчивым характером...Так еще и игра против иностранной команды. Мы бы навели шороху в еврокубках!