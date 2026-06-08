Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Руководитель «Балтики»: «Мы навели бы шороху в еврокубках!»

Руководитель «Балтики»: «Мы навели бы шороху в еврокубках!»

8 июня, 13:19
4

Илья Мясников, глава попечительского совета «Балтики», предположил, как команда выступила бы в еврокубках.

– Как часто у вас в голове мелькала мысль: «Если бы были еврокубки...»?

– Даже не представляете, насколько часто! Это было бы дополнительной мотивацией – понятно, что не только для нас. Калининград вообще уникальный город, который приспособлен к приему туристов. Он интересен и российским, и иностранным гражданам, потому что можно познавательно провести время. Так что было бы здорово играть в еврокубках.

– Не потерялись бы в Лиге конференций?

– Это, конечно, гадание на кофейной гуще, но уверенно отвечу, что не потерялись бы. С нашим неуступчивым характером...Так еще и игра против иностранной команды. Мы бы навели шороху в еврокубках!

  • «Балтика» финишировала шестой в РПЛ с 46 очками в 30 турах. По ходу сезона калининградцы шли в тройке лидеров, но удержаться там не сумели.
  • Андрей Талалаев возглавляет команду из Калининграда с сентября 2024 года.
  • С ним команда выиграла Первую лигу в 2025 году и за один сезон вернулась в высший дивизион.
  • Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. Сейчас лига работает над составлением календаря.
  • Действующий чемпион – «Зенит».

Еще по теме:
Игрок «Балтики» может пропустить матч со «Спартаком» из-за травмы 4
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита» 3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой» 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1780915077
Там ваш Главненький бы шороху навёл.. Пару жестов , удар на трибуны и всё.)
Ответить
Литейный 4 (returned)
1780915669
Талалай точно навёл бы шороху. В клетку посадили бы его. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1780916204
...сиди тихо, шурши бумажками пока. В карманах и на столе, шорохонаводитель комнатный...
Ответить
Manilov
1780916668
Угу. "А, если б у бабушки был х..., то она была бы дедушкой".
Ответить
Главные новости
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
1
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
3
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
5
Все новости
Все новости
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
1
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
1
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
1
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
3
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
5
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Семак поделился мнением о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 20:16
1
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
15
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
Вчера, 19:44
8
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
Вчера, 19:31
1
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
Вчера, 19:20
14
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
Вчера, 19:07
8
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 18:40
3
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
Вчера, 18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
Вчера, 17:51
4
Федун назвал скандальным матч «Спартака» с «Ахматом»
Вчера, 17:47
1
Карседо высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 17:30
5
Шварц одним словом описал Овечкина
Вчера, 17:23
Карседо прокомментировал уход Гарсии из «Спартака»
Вчера, 17:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+