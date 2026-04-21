Мажич объяснил, почему судьи 3 минуты проверяли гол Маркиньоса в ворота «Ахмата»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич посетовал на несовершенность камер, отвечающих за определение офсайдов.

В воскресенье «Спартак» дома победил «Ахмат» – 3:1.

Второй мяч красно-белых забил Маркиньос.

Гол бразильского вингера проверяли с помощью ВАР около трех минут.

Матч 25-го тура РПЛ на «Лукойл Арене» судил Рафаэль Шафеев.

«Этот эпизод очень сложный. Есть технические проблемы.

Надеюсь, на следующий год поставим новые камеры, которые позволят четче определять последние точки футболистов – в данном случае, игроков «Спартака» и «Ахмата».

Главная камера не дала ответа сразу, пришлось использовать другую», – объяснил Мажич.