Флик: «У меня есть еще две цели в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал понять, что продолжит возглавлять каталонскую команду.
«Продление контракта в моих планах. Я уже говорил и готов повторить, что это последний этап в карьере.
У меня есть еще две цели в «Барселоне». Во-первых, мы должны выиграть Лигу чемпионов. Это моя главная мечта.
Во-вторых, я хочу быть здесь, когда будут завершены строительные работы на «Камп Ноу».
Не знаю, когда это произойдет. Все зависит от результатов. Я делаю все, что в моих силах. Я очень счастлив и доволен тем, как здесь все устроено», – сказал Флик.
- Немецкий тренер проводит в «Барсе» второй сезон.
- При нем команда победила в 39 из 50 матчей при 3 ничьих и 8 поражениях.
- Флик уже выиграл 4 трофея – чемпионство, Кубок и два Суперкубка Испании.
Источник: Marca