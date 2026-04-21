Флик: «У меня есть еще две цели в «Барселоне»

Вчера, 17:31
3

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал понять, что продолжит возглавлять каталонскую команду.

«Продление контракта в моих планах. Я уже говорил и готов повторить, что это последний этап в карьере.

У меня есть еще две цели в «Барселоне». Во-первых, мы должны выиграть Лигу чемпионов. Это моя главная мечта.

Во-вторых, я хочу быть здесь, когда будут завершены строительные работы на «Камп Ноу».

Не знаю, когда это произойдет. Все зависит от результатов. Я делаю все, что в моих силах. Я очень счастлив и доволен тем, как здесь все устроено», – сказал Флик.

  • Немецкий тренер проводит в «Барсе» второй сезон.
  • При нем команда победила в 39 из 50 матчей при 3 ничьих и 8 поражениях.
  • Флик уже выиграл 4 трофея – чемпионство, Кубок и два Суперкубка Испании.

Источник: Marca
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона Флик Ханс-Дитер
Комментарии (3)
JIEGEHDA
1776785053
50 матчей и 4 титула. Щас ещё 7 матчей и будет 5 . Потом ещё 2 и суперкубок . Получается за 59 матчей 6 титулов.
JIEGEHDA
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776791302
РФСПРФ ГРФ Флик крут
Ответить
САНЁК17
1776792053
Вообще то мечты не разглашаются, после чего можно будет хвастаться,, Зидан 2017 год выиграл 5 трофеи за одну сезон, он даже не намекнул до и после трофеев !
САНЁК17
