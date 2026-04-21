Флик: «У меня есть еще две цели в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал понять, что продолжит возглавлять каталонскую команду.

«Продление контракта в моих планах. Я уже говорил и готов повторить, что это последний этап в карьере.

У меня есть еще две цели в «Барселоне». Во-первых, мы должны выиграть Лигу чемпионов. Это моя главная мечта.

Во-вторых, я хочу быть здесь, когда будут завершены строительные работы на «Камп Ноу».

Не знаю, когда это произойдет. Все зависит от результатов. Я делаю все, что в моих силах. Я очень счастлив и доволен тем, как здесь все устроено», – сказал Флик.