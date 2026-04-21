Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ростову» спишут более миллиарда рублей задолженности

Вчера, 16:06
10

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров рассказал о принятых мерах для стабилизации финансовой ситуации в клубе.

– Сегодня мы получили уведомление Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций. Это позволит нам запустить процесс трансформации имеющейся задолженности в акции клуба.

Процесс идет, в ближайшее время планируется завершить все обязательные процедуры, и задолженность будет ликвидирована. В итоге число акций АО ФК «Ростов» вырастет до более 1 миллиарда штук.

– Как это произошло?

У нас были долговые обязательства перед определенным кругом лиц. Мы подали заявку через Центробанк России и уже одобрили ее в ФАС России.

В итоге задолженность превратилась в пакет акций, которыми сейчас владеет правительство Ростовской области. Соответственно, задолженность списывается.

– У вас были обязательства перед «определенным кругом лиц». Кто будет выплачивать им долги?

– Никто не будет выплачивать. Это компании с госучастием. У нас же акциями владеет областное правительство.

Была проведена дополнительная эмиссия, эти задолженности превратились в акции, которыми также полноценно владеет правительство.

Раньше было 250 тысяч акций, теперь их за миллиард. И мы уже становимся интересными для покупки частным лицом.

– Какая осталась задолженность у клуба?

– Не такая большая, как была. В районе 500 миллионов рублей.

  • «Ростов» набрал 26 очков в 25 турах этого сезона РПЛ.
  • Команда идет десятой в лиге – в шести баллах от зоны прямого вылета.
  • Год назад в донском клубе проводился аудит, по итогам которого его финансовое состояние было признано критическим.

Еще по теме:
Фанаты ЦСКА недовольны назначением судьи на матч с «Ростовом» 10
«Матч ТВ» покажет три игры 26-го тура РПЛ 8
Объявлены имена судей на матчи 26-го тура РПЛ 9
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
anatolich72
1776777428
Аферисты
Ответить
BRO_football
1776777435
Зениту матч в последнем туре сольёте и можете считать, что долга нет.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1776777991
Забрались в долги, не правильно распорядилась финансами. Государство всё спишет. Люди вон кредиты профукивают, так из них последнюю копейку вытряхнут, чтобы погасить долг. Гыгыгы
Ответить
ZAITZEFF2011
1776778791
На шею простым людям сели.
Ответить
Дубина
1776779052
Газпром заплатит за 3 очка)))
Ответить
slavа0508
1776779082
Интересные дела твои господи творятся в футболе все наши так сказать профессиональные клубы убыточны . а зарплаты футболистов многомиллионные ...
Ответить
Интерес
1776783149
Я сразу сказал, как только появилась новость о финансовых проблемах, что "Ростов" не дадут в обиду.Был бы вместо них клуб из-за Урала-не чихнули бы.А так всем выгодно,чтобы все компактно разместились в РПЛ.Да и регион не последний, по важности, в сложившейся обстановке.
Ответить
Snek
1776812972
Нормальный ход, стырили ярд, выпустили акции и никто, и никому не должен. Зато утилсборы, налоги и прочая фигня. Простой народ зажимают, а чиновники пилят бабки и всё хорошо.
Ответить
Skull_Boy
1776835784
А правда зачем списывать долго по ЖКХ у пенсионеров и малоимущих, если можно лучше кормить кривоногих миллионеров
Ответить
Главные новости
Росеньор – об игре «Челси»: «Такое защищать невоможно»
08:17
Два легионера покинут «Краснодар», ЦСКА снова оступился, битва за Воробьева и другие новости
02:00
Челестини высказался о проблемах ЦСКА в обороне без Дивеева
01:42
5
Назван еще один кандидат на пост главного тренера «Реала»
01:29
3
Талалаев – защитнику «Балтики»: «Когда привозить закончишь?»
01:20
Бразильский легионер близок к уходу из «Краснодара»
01:00
1
Челестини пригрозил игрокам ЦСКА после ничьей с «Ростовом»
00:44
4
Бубнов дал совет Кордобе: «Одному выбей зубы и всe закончится!»
00:25
5
АПЛ. «Брайтон» разгромил «Челси» – 3:0!
Вчера, 23:54
7
Пономарев тремя словами описал игру ЦСКА против «Ростова»
Вчера, 23:32
2
Все новости
Все новости
«Сочи» обновил клубный рекорд в РПЛ
01:14
Бразильский легионер близок к уходу из «Краснодара»
01:00
1
Челестини пригрозил игрокам ЦСКА после ничьей с «Ростовом»
00:44
4
Бубнов дал совет Кордобе: «Одному выбей зубы и всe закончится!»
00:25
5
Бубнов выбрал желаемый результат в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 23:39
4
Пономарев тремя словами описал игру ЦСКА против «Ростова»
Вчера, 23:32
2
Челестини высказался о новой потере очков ЦСКА
Вчера, 23:00
7
Тренер «Ростова» Альба прокомментировал ничью с ЦСКА
Вчера, 22:36
2
Топ-5 лучших российских футболистов по голевым действиям в этом сезоне РПЛ
Вчера, 22:22
1
«Крылья Советов» установили клубный антирекорд
Вчера, 22:08
Мостовой назвал фаворита в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 21:59
РПЛ. ЦСКА дома не смог победить «Ростов» и остался на шестом месте
Вчера, 21:45
62
Батраков не перейдет в «Зенит»
Вчера, 21:18
10
Только одна команда РПЛ пропустила во всех матчах 2026 года
Вчера, 20:59
3
Тренер «Крыльев» Булатов двумя причинами объяснил поражение от «Сочи»
Вчера, 20:52
1
«Локомотив» сделал новое предложение Воробьеву: подробности
Вчера, 20:43
4
Осинькин прокомментировал волевую победу «Сочи» над «Крыльями Советов»
Вчера, 20:33
1
Сборную России пристыдили за рекорд Дзюбы: «Фейковый герой»
Вчера, 20:20
18
Реакция Быстрова на перепалку Талалаева и Радимова
Вчера, 19:57
2
Бубнов вынес жесткий вердикт Гусеву
Вчера, 19:45
4
Обзор матча «Сочи» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:32
РПЛ. «Сочи» вырвал победу над «Крыльями Советов», выиграв третий матч подряд
Вчера, 19:32
29
Дзагоев сказал, когда попрощался с мечтой о европейской карьере
Вчера, 19:14
3
Мажич объяснил, почему судьи 3 минуты проверяли гол Маркиньоса в ворота «Ахмата»
Вчера, 18:56
7
Экс-тренер «Динамо» – о легионерах в клубе: «Они на фиг здесь не нужны»
Вчера, 18:40
6
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 21 апреля 2026
Вчера, 18:35
2
«Краснодар» собирается продать легионера после ЧМ-2026
Вчера, 18:25
1
Мостовой: «Я самый популярный русский в Испании»
Вчера, 18:16
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 