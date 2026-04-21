«Ростову» спишут более миллиарда рублей задолженности

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров рассказал о принятых мерах для стабилизации финансовой ситуации в клубе.
– Сегодня мы получили уведомление Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций. Это позволит нам запустить процесс трансформации имеющейся задолженности в акции клуба.
Процесс идет, в ближайшее время планируется завершить все обязательные процедуры, и задолженность будет ликвидирована. В итоге число акций АО ФК «Ростов» вырастет до более 1 миллиарда штук.
– Как это произошло?
– У нас были долговые обязательства перед определенным кругом лиц. Мы подали заявку через Центробанк России и уже одобрили ее в ФАС России.
В итоге задолженность превратилась в пакет акций, которыми сейчас владеет правительство Ростовской области. Соответственно, задолженность списывается.
– У вас были обязательства перед «определенным кругом лиц». Кто будет выплачивать им долги?
– Никто не будет выплачивать. Это компании с госучастием. У нас же акциями владеет областное правительство.
Была проведена дополнительная эмиссия, эти задолженности превратились в акции, которыми также полноценно владеет правительство.
Раньше было 250 тысяч акций, теперь их за миллиард. И мы уже становимся интересными для покупки частным лицом.
– Какая осталась задолженность у клуба?
– Не такая большая, как была. В районе 500 миллионов рублей.
- «Ростов» набрал 26 очков в 25 турах этого сезона РПЛ.
- Команда идет десятой в лиге – в шести баллах от зоны прямого вылета.
- Год назад в донском клубе проводился аудит, по итогам которого его финансовое состояние было признано критическим.