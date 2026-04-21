Дзагоев рассказал о переходе на другую работу внутри ЦСКА

21 апреля, 14:19
4

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев ответил, почему его перевели из селекционного отдела в клубную академию.

«Все было хорошо, работы в основной команде очень много. Мог смотреть по пять-шесть игр в день целиком. В хайлайтах ведь – только голы нападающих. Например, защитников так не оценишь: чтобы понять, как они играют в отборе, линию поджимают, нужно два-три полных матча.

Переход в академию – наше совместное решение с Романом Юрьевичем [Бабаевым]. Он сказал: «Давай в школе поработаешь. Может, потом вернешься».

Там объем работы и формат другой – для меня сейчас это оптимальная нагрузка. Понятно, что тоже нужно ездить на турниры – в частности, в регионы.

Разница в том, что в основе я смотрел за готовыми игроками, а тут надо найти талант и привести его. В конкуренции с «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом» и «Динамо» это не так уж и просто. Мне эта работа в удовольствие.

Некоторых ребят я уже привел, они зачислены в ЦСКА. Один пока маленький – 2014 года рождения, он наездами в Москве. Также есть пацаны 2011 и 2009 годов, надеюсь, получится привести еще двоих 2013 года. Они на хорошем счету», – рассказал Дзагоев.

  • Алан закончил карьеру в конце 2023 года в 33-летнем возрасте.
  • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
BRO_football
1776774735
Смотри травму не получи, пока смотришь футбольные матчи. А то ты ведь можешь!
Интерес
1776780979
Селекцию вы провалили. С тобой, или уже без тебя, вот вопрос!
a_who
1776784604
Не пыльная работа - смотреть по пять-шесть игр в день...Понимает ли хоть чего ?
Mirak92
1776795101
Я бы тебя туалеты мыть поставил, за такую селекционную работу
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
