Дзагоев объяснил уникальность Вагнера Лава

Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о бывшем одноклубнике Вагнере Лаве.

– Вагнер – самый крутой из легионеров. И вообще, когда меня спрашивают, кто твой напарник номер один в атаке, отвечаю – это 100% Вагнер. Ничего не поменялось.

Топовый игрок. Его уникальность в том, что при «низкой посадке» он мог развернуться с мячом и сразу на скорости принять решение – за долю секунды.

Мог вместе с собой игрока развернуть и уже убегать один в один.

– С Вагнером связана куча смешных историй. Какая вспоминается вам?

– Наверное, сборы в Китае. Я давал интервью, он проходит мимо и говорит: «Красавчик!» Это видео до сих пор везде есть.