Дзагоев объяснил уникальность Вагнера Лава

Вчера, 16:51
1

Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о бывшем одноклубнике Вагнере Лаве.

– Вагнер – самый крутой из легионеров. И вообще, когда меня спрашивают, кто твой напарник номер один в атаке, отвечаю – это 100% Вагнер. Ничего не поменялось.

Топовый игрок. Его уникальность в том, что при «низкой посадке» он мог развернуться с мячом и сразу на скорости принять решение – за долю секунды.

Мог вместе с собой игрока развернуть и уже убегать один в один.

– С Вагнером связана куча смешных историй. Какая вспоминается вам?

– Наверное, сборы в Китае. Я давал интервью, он проходит мимо и говорит: «Красавчик!» Это видео до сих пор везде есть.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
  • С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
  • В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав Дзагоев Алан
Комментарии (1)
Интерес
1776781117
"САМ Вагнер меня похвалил, да ещё в Китае, да ещё по-русски! После этого я решил, что всего в жизни достиг, и перестал играть...". А мог бы и ещё поиграть, не будь балбесом.
