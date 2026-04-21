Талалаев – о конфликте с Радимовым: «Вы же должны по-русски понимать, я же вам сказал»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отказался комментировать конфликт с советником гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владиславом Радимовым.
– Андрей Викторович, как здоровье?
– Замечательно.
– Что у вас было с Радимовым?
– Вы же должны по-русски понимать. Я же вам сказал, что нет.
– Это очень важная тема.
– Замечательно. Поздравляю вас. До свидания.
- 11 апреля 2026 года Талалаев успешно перенес хирургическое вмешательство на желудочно-кишечном тракте. Операция была проведена из‑за обострения дивертикулита – воспалительного заболевания стенок толстой кишки.
- Между Радимовым и Талалаевым произошла перепалка в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ «Краснодар» – «Балтика» (2:2). Дисквалифицированный тренер калининградцев, вышедший в эфир по видеосвязи, вступил в конфликт с Радимовым после обращения «Андрюш»: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».
