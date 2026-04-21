Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев – о конфликте с Радимовым: «Вы же должны по-русски понимать, я же вам сказал»

Талалаев – о конфликте с Радимовым: «Вы же должны по-русски понимать, я же вам сказал»

21 апреля, 12:34
6

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отказался комментировать конфликт с советником гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владиславом Радимовым.

– Андрей Викторович, как здоровье?

– Замечательно.

– Что у вас было с Радимовым?

– Вы же должны по-русски понимать. Я же вам сказал, что нет.

– Это очень важная тема.

– Замечательно. Поздравляю вас. До свидания.

  • 11 апреля 2026 года Талалаев успешно перенес хирургическое вмешательство на желудочно-кишечном тракте. Операция была проведена из‑за обострения дивертикулита – воспалительного заболевания стенок толстой кишки.
  • Между Радимовым и Талалаевым произошла перепалка в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ «Краснодар»«Балтика» (2:2). Дисквалифицированный тренер калининградцев, вышедший в эфир по видеосвязи, вступил в конфликт с Радимовым после обращения «Андрюш»: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».

Еще по теме:
Бевеев может сменить клуб в РПЛ
«Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара» 17
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел» 10
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Радимов Владислав
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1776765398
...правильно, гони этих шакалов- писарчуков ссаными тряпками...
Ответить
Император 1
1776765484
Правильно всё сделал
Ответить
АК 68
1776768059
Всё верно, родимов знает о чём идёт речь, а на всю страну не зачем это рассказывать, разберутся.
Ответить
Интерес
1776780765
РАдимка хотел поговорить с Андреем по-свойски, как привык, но второй отклонил это предложение.Тупая журналюга-падальщик, что тут непонятного???
Ответить
radga
1776781037
Радимов..... чем заслужил такое внимание к себе? Его так много стало в СМИ. Долой......!!!
Ответить
Бумбраш
1776784428
Запоребриковые дятлы не понимают,туповаты
Ответить
Главные новости
Сперцян сказал, «тащат» ли судьи «Краснодар» к чемпионству
08:30
Кубок Германии. Определился соперник «Баварии» по финалу
08:20
Поражение «Спартака», смена лидера в РПЛ, Евсеев опять матерится и другие новости
01:57
1
Мэддисон жестко прошелся по Гусеву: «Совсем поплыл»
01:43
7
«Матч ТВ» покажет три игры 27-го тура РПЛ
01:01
1
ВидеоНовый матерный перформанс Евсеева
00:06
8
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
13
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
15
Карседо отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
18
Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:27
5
Все новости
Все новости
Мостовой оценил пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Краснодара»
01:26
3
Егоров определил, какого игрока не хватает «Спартаку»
01:13
3
Тихонов увидел в матче «Спартак» – «Краснодар» «запредельное издевательство»
01:09
8
Мусаев заявил о чемпионском характере «Краснодара» после победы над «Спартаком»
00:39
7
Директор «Спартака» по-джентльменски воспринял пенальти от «Краснодара»
00:31
Болельщики «Спартака» отреагировали на поражение от «Краснодара»
00:19
«Спартак» описал поражение от «Краснодара» одним прилагательным
00:12
1
В «Спартаке» конкретно сформулировали задачу на остаток сезона
Вчера, 23:59
Игрок «Краснодара» увидел странность в пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 23:37
5
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
13
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
15
В «Спартаке» двумя словами описали проигранный матч «Краснодару»
Вчера, 22:55
3
Карседо отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
18
Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:27
5
Реакция «Спартака» на спорный пенальти в пользу «Краснодара»
Вчера, 22:23
3
Николаев проанализировал странный пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 22:15
24
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на чемпионство
Вчера, 22:00
21
Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 21:57
15
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:48
⚡️ РПЛ. «Краснодар» добыл волевую победу над «Спартаком» и вернул себе лидерство
Вчера, 21:48
271
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» из-за автогола
Вчера, 21:41
5
Радимов – о пенальти в пользу «Краснодара»: «Честное слово, задолбали»
Вчера, 21:23
22
Орлов недоволен легионером «Зенита»: «Что вообще происходит?»
Вчера, 21:09
3
Видео«Спартак» забил «Краснодару» курьезный гол после вратарской ошибки
Вчера, 20:56
17
Один агент Батракова опроверг слова другого о скаутах «ПСЖ» на матче «Локомотива»
Вчера, 20:40
5
Спартаковец Барко сделал выбор между Месси и Марадоной
Вчера, 20:30
1
Тарасов – о зарплатах футболистов: «200 тысяч рублей – это небольшая сумма»
Вчера, 20:08
28
Основной вратарь «Балтики» выбыл до середины мая
Вчера, 19:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 