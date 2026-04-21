Канчельскис – о Тюкавине: «Он может пересидеть в «Динамо» – пора уже уезжать»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что нападающему Константину Тюкавину нет смысла оставаться в московском «Динамо» на следующий сезон.

«Какое-то время Тюкавину нужно было, чтобы выйти на прежний уровень после тяжeлой травмы. Сейчас он этого добился. Особого смысла оставаться в РПЛ на следующий сезон нет.

«Динамо» не будет бороться за чемпионство в РПЛ-2026/27, поэтому нет никакого толка тут оставаться. Европа ждeт Тюкавина, он может пересидеть в «Динамо» – пора уже уезжать», – сказал Канчельскис.