3 топ-клуба РПЛ претендуют на Воробьева

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьeв не согласился на новое предложение клуба по продлению контракта.

Красно-зеленые были готовы платить форварду зарплату в размере 10 миллионов рублей в месяц, но сторона игрока отказалась.

С большой долей вероятности Воробьeв покинет клуб летом. Интерес к нему проявляют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.