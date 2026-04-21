3 топ-клуба РПЛ претендуют на Воробьева

Вчера, 11:17
24

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьeв не согласился на новое предложение клуба по продлению контракта.

Красно-зеленые были готовы платить форварду зарплату в размере 10 миллионов рублей в месяц, но сторона игрока отказалась.

С большой долей вероятности Воробьeв покинет клуб летом. Интерес к нему проявляют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

  • 28-летний форвард в этом сезоне провел за «Локомотив» 29 матчей, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
  • Срок контракта Воробьева с клубом рассчитан до середины 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

evgevg13
evgevg13
С жиру бесятся как сам, так и его агент
Иван Петров 1986
1776763176
А кто такой этот воробьев? В пердив его, раз не согласен.
Паровозов
Паровозов
Такими темпами Ротенберг пол команды распустит, а какие надежды были на него.
Литейный 4 (returned)
1776763849
При чем тут свинарня и топ клуб? Их место шесть по жизни! Гыгыгы
acor94
acor94
Нам такое не нужно, мы за Чаловым охотится. Слышал инсайд, что тот мечтает вернуться в рпл, хочет стать чемпионом и вернуть форму.
Artemka444
Artemka444
Хочет 50 поди
Strig
Strig
не до х.рена ли ... 10 и мало... зайцев стрелять можно и на менее
...уефан
...уефан
...звезда! Уже!... Ишак его имел...
Loko_Roma
Loko_Roma
Всегда умиляет как выкидыши лимита, пару раз попавшие по мячу за сезон, улетают куда-то в сторону Андромеды. Хаха
власик
власик
Скоро 30, скорости мало, дриблинга нет как и у всех с паспортом, чуть лучше Соболева ! Welcome в Зенит !
