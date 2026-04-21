3 топ-клуба РПЛ претендуют на Воробьева

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьeв не согласился на новое предложение клуба по продлению контракта.
Красно-зеленые были готовы платить форварду зарплату в размере 10 миллионов рублей в месяц, но сторона игрока отказалась.
С большой долей вероятности Воробьeв покинет клуб летом. Интерес к нему проявляют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.
- 28-летний форвард в этом сезоне провел за «Локомотив» 29 матчей, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
- Срок контракта Воробьева с клубом рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»