Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  В «Спартаке» рассказали, как готовятся к возвращению в еврокубки

В «Спартаке» рассказали, как готовятся к возвращению в еврокубки

Вчера, 11:42
19

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов считает, что команда была бы конкурентоспособна в еврокубках с нынешниим составом.

«Когда это возвращение [отмена отстранения] может состояться? Думаю, сначала будут допущены сборные российские на уровне юношеских, U19 и U21, а также женских. Потом, наверное, первая сборная будет играть на нейтральных полях, только потом клубы.

Естественно, мы все надеемся, ждем и считываем эти месседжи от руководства УЕФА, ФИФА. Знаю, [президент УЕФА] Чеферин очень много пытается в этом плане сделать. Поэтому ждем, готовимся.

Думаю, с сегодняшним составом мы тоже готовы были бы конкурировать. Наши инвестиции в академию «Спартака» тоже однозначно в этом плане нам помогут.

Сейчас без всяких подсказок с моей стороны и со стороны Мовсесьяна [замгендиректора «Спартака»] главный тренер, спортивный директор этим занимаются. Поэтому, думаю, к моменту, когда «Спартак» сможет опять участвовать и блистать в еврокубках, мы увидим хороший сплав между сильными российскими игроками во всех линиях с необходимым количеством вкраплений зарубежных», – сказал Некрасов.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Текущий сезон – 4-й подряд, в котором клубы из РФ не играют в еврокубках.

Еще по теме:
Источник: «Вести»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
suchi-69
1776764180
Хрякам перед возвращением в ЕК надо срочно вернуть Серикова, чтобы заглатывать по 7 штук
Ответить
СильныйМозг
1776764312
Как готовятся в спартаке? Обсасывают друг дружке желуди, да посамывают марковки. Готовы подставить дупло, перед любым заграничным грандом, Ливерпуль -спартак, не даст соврать.
Ответить
NewLife
1776765521
Прямо как пионеры, всегда готовы))
Ответить
...уефан
1776765636
...поналивал воды в хате...
Ответить
ilich55
1776767261
"сможет опять участвовать и блистать в еврокубках"? Участвовать ещё куда не шло, но блистать явный перебор.
Ответить
Прокс
1776767645
Кубок Интертото!!!
Ответить
Foxitkuban
1776771092
"В «Спартаке» готовятся к возвращению в еврокубки" - "В еврокубках ни как не готовятся к возвращению "Спартака".
Ответить
Foxitkuban
1776771201
Думаю, с сегодняшним составом мы тоже готовы были бы конкурировать...в квалификации ЛЕ.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1776776505
Свинарне по силам разве что кубки Соли. В Европе только на смех себя поднимут. Как это было в Ливерпуле. Гыгыгы
Ответить
k611
1776777216
Фантазёр...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 