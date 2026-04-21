В «Спартаке» оценили влияние на клуб санкций, наложенных на «Лукойл»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сказал, что введенные США санкциии против «Лукойла» не отразятся на бюджете клуба.

«Это не отразится. Для группы «Лукойл» «Спартак» был и остается важнейшим элементом, скажем так... Но мы со своей стороны, мы все больше и больше увеличиваем наши не связанные с акционером доходы, нашу коммерческую деятельность. И тем самым мы, в принципе, снижаем бремя. Мы уже не один раз об этом говорили. Болельщики могут не волноваться», – сказал Некрасов.