  • В «Спартаке» оценили влияние на клуб санкций, наложенных на «Лукойл»

В «Спартаке» оценили влияние на клуб санкций, наложенных на «Лукойл»

Вчера, 10:37
16

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сказал, что введенные США санкциии против «Лукойла» не отразятся на бюджете клуба.

«Это не отразится. Для группы «Лукойл» «Спартак» был и остается важнейшим элементом, скажем так... Но мы со своей стороны, мы все больше и больше увеличиваем наши не связанные с акционером доходы, нашу коммерческую деятельность. И тем самым мы, в принципе, снижаем бремя. Мы уже не один раз об этом говорили. Болельщики могут не волноваться», – сказал Некрасов.

  • США ввели ограничительные меры против «Лукойла» и его дочерних компаний в октябре 2025 года.
  • Летом 2022 года компания «Лукойл» объявила о выкупе 100% акций клуба и стадиона «Лукойл Арена».

Источник: «Вести»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1776761110
спартачам важно только одно: чтобы не ввели санкции на импорт вазелина в россию. спартач80, бумбраш, шахта заполярный и дубина со всеми своими цыганами будут очень недовольны! хотя они могут и без вазелина, им не привыкать. гы-гы!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1776764000
Убыточные антинародные жируют на бензине. В каждом литре на заправке сидит зулус и неликвид. Гыгыгы
Ответить
zigbert
1776769115
Скорей всего слова Некрасова соответствуют правде.
Ответить
vvv123
1776769604
Чем выше коммерческая прибыль, тем ниже место в таблице. Нельзя сдавать матчи за подачки ФОНбетов!
Ответить
