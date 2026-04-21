В «Спартаке» отреагировали на информацию о переговорах по Жедсону

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал информацию о переговорах с «Бешикташом» по возможной аренде полузащитника москвичей Жедсона Фернандеша.
– Правда ли, что вы вступили в переговоры с «Бешикташем» по аренде Жедсона?
– Нет. Точно нет.
- Сообщалось, что москвичи готовы отпустить португальца, если «Бешикташ» закроет годовую зарплату игрока.
- 27-летний Жедсон Фернандеш в этом сезоне провел 29 матчей за «Спартак», забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
- Российский клуб приобрел португальца у «Бешикташа» в конце июля прошлого года за примерно 20,8 миллиона евро плюс 7,3 миллиона евро бонусами.
Источник: «Матч ТВ»