«Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара»

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал решение назначить Кирилла Левникова на игру 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой».

Итог матча – ничья 2:2.

Левников – судья из Санкт-Петербурга.

«Краснодар» уступил лидерство в чемпионате «Зениту» из-за потери очков.

«Как можно Левникова из Санкт-Петербурга ставить на этот матч? У нас что, нет лучше судей?

Карасeва ставьте! Чем он лучше? Он из Москвы! Кого угодно! Молодым дайте себя проявить, в конце концов!

В этой лиге можно всем игрокам до игры жeлтые карточки давать», – сказал Бубнов.