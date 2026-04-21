«Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара»

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал решение назначить Кирилла Левникова на игру 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой».
- Итог матча – ничья 2:2.
- Левников – судья из Санкт-Петербурга.
- «Краснодар» уступил лидерство в чемпионате «Зениту» из-за потери очков.
«Как можно Левникова из Санкт-Петербурга ставить на этот матч? У нас что, нет лучше судей?
Карасeва ставьте! Чем он лучше? Он из Москвы! Кого угодно! Молодым дайте себя проявить, в конце концов!
В этой лиге можно всем игрокам до игры жeлтые карточки давать», – сказал Бубнов.
Источник: «Коммент.Шоу»