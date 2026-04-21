  «Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара»

«Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара»

Сегодня, 01:31
12

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал решение назначить Кирилла Левникова на игру 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой».

  • Итог матча – ничья 2:2.
  • Левников – судья из Санкт-Петербурга.
  • «Краснодар» уступил лидерство в чемпионате «Зениту» из-за потери очков.

«Как можно Левникова из Санкт-Петербурга ставить на этот матч? У нас что, нет лучше судей?

Карасeва ставьте! Чем он лучше? Он из Москвы! Кого угодно! Молодым дайте себя проявить, в конце концов!

В этой лиге можно всем игрокам до игры жeлтые карточки давать», – сказал Бубнов.

Источник: «Коммент.Шоу»
Комментарии (12)
k611
1776735158
В том что Краснодар в обороне косячил не арбитр виноват...
Ответить
subbotaspartak
1776740819
...Чем он лучше? Он из Москвы!... Как-то недипломатично...
Ответить
СильныйМозг
1776741097
Удачи левникову, по-больше красных карточек. =))))
Ответить
СильныйМозг
1776741244
А вообще, только проснулся и уже стыдно за спартак!
Ответить
рылы
1776742290
то есть, когда зенит играет со спартаком, и назначают арбитра из москвы - это норм, никто не возмущается. а когда назначают по правилам, чтобы судья был не из городов соперников - у бубена горит.
Ответить
Ганнибал Лектор
1776744300
Странное дело: Левников не поставил в ворота Краснодара пенальти за попадание мяча в руку - ровно за такое же попадание недавно арбитр из Москвы поставил пенальти в ворота Зенита. И Левников все равно плохой. Потому что из Санкт-Петербурга. Вконец эти "эксперты" обнаглели
Ответить
власик
1776747371
Меня удивляет обилие экспертов в возрасте 70+. Уважаемые, какой с него эксперт, если он играл (если играл) на более-менее уровне лет 50 назад! Он судит со своей колокольни, уже практически разрушенной. Есть же у нас 5-7 заслуженных по нашим меркам
Ответить
Император 1
1776749096
Какая разница откуда, всё равно под Краснодар подсудит
Ответить
Литейный 4 (returned)
1776749924
Левников давным давно на хряков пашет. Он их в каждом туре тащит. Левников только по паспорту Петербуржец, а душе хряк. И почему тогда Зенит судят москвачи? Гыгыгы
Ответить
За что бан ?
1776750194
Во и дурачка энтого лысаго , бромантаном накачали по самое темечко .
Ответить
