Гурцкая раскрыл размер неустойки Челестини

Агент Тимур Гурцкая назвал сумму компенсации главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в случае увольнения.

«Не зря появились первые заявления, что ЦСКА уже готов убирать Челестини. Сейчас нужно заплатить 2 миллиона [евро].

У ЦСКА есть лесенка, которая была, например, при увольнении Федотова: прописана сумма при разрыве в зависимости от занятого места. Но это только в конце года. Если в течение года вы будете его увольнять, то компенсация составит 2 миллиона.

Я думаю, что сейчас разница составит 1 миллион 400 тысяч. В конце года они должны будут заплатить 600 тысяч», – сказал Гурцкая.