Гурцкая раскрыл размер неустойки Челестини

Агент Тимур Гурцкая назвал сумму компенсации главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в случае увольнения.
«Не зря появились первые заявления, что ЦСКА уже готов убирать Челестини. Сейчас нужно заплатить 2 миллиона [евро].
У ЦСКА есть лесенка, которая была, например, при увольнении Федотова: прописана сумма при разрыве в зависимости от занятого места. Но это только в конце года. Если в течение года вы будете его увольнять, то компенсация составит 2 миллиона.
Я думаю, что сейчас разница составит 1 миллион 400 тысяч. В конце года они должны будут заплатить 600 тысяч», – сказал Гурцкая.
- Контракт 50-летнего Челестини с ЦСКА рассчитан до июня 2027 года.
- Он возглавляет клуб с 20 июня 2025 года.
- ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 43 очками после 25 туров.
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»