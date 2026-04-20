Радимов комплиментарно высказался об игре «Спартака»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом».
«Что касается «Спартака», они провели очередной очень хороший матч. И здорово как в обороне сыграли, не безошибочно, да, но все равно, и в атакующих действиях. Когда «Спартаку» даешь свободу, а «Ахмат» ее дал, то «Спартак» прекрасен.
Что касается борьбы за бронзу, то тут во многом будет определяющим следующий тур: «Локо» сыграет с «Зенитом», «Спартак» – с «Краснодаром». Да и в чемпионской гонке эти игры будут многое решать, хотя пока, конечно, все точки над «i» расставлены не будут», – сказал Радимов.
- «Спартак» победил «Ахмат» со счетом 3:1 в 25-м туре РПЛ.
- Голы забили Эсекьель Барко, Маркиньос и Жедсон Фернандеш.
- Московская команда набрала 45 очков и поднялась на четвертое место в чемпионате России.
- Следующий матч – 23 апреля против «Краснодара».
Источник: «РБ Спорт»