Радимов комплиментарно высказался об игре «Спартака»

Вчера, 21:32
4

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом».

«Что касается «Спартака», они провели очередной очень хороший матч. И здорово как в обороне сыграли, не безошибочно, да, но все равно, и в атакующих действиях. Когда «Спартаку» даешь свободу, а «Ахмат» ее дал, то «Спартак» прекрасен.

Что касается борьбы за бронзу, то тут во многом будет определяющим следующий тур: «Локо» сыграет с «Зенитом», «Спартак» – с «Краснодаром». Да и в чемпионской гонке эти игры будут многое решать, хотя пока, конечно, все точки над «i» расставлены не будут», – сказал Радимов.

  • «Спартак» победил «Ахмат» со счетом 3:1 в 25-м туре РПЛ.
  • Голы забили Эсекьель Барко, Маркиньос и Жедсон Фернандеш.
  • Московская команда набрала 45 очков и поднялась на четвертое место в чемпионате России.
  • Следующий матч – 23 апреля против «Краснодара».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Радимов Владислав
Комментарии (4)
Прокс
1776710053
Игры за картонку у Москва-швейных,там будет всё решатся!!!
Ответить
Kosi4ek
1776715191
Хоть на хороший футбол посмотрел, это не то во что болотные играют... Ыгыгыг
Ответить
ScarlettOgusania
1776717312
ни дня без "позитивных" новостей про Спартак от Владюшки...)
Ответить
СильныйМозг
1776741859
Мясным, даже Левникова поставили на матч, но боюсь им это не поможет, получат целую авоську.
Ответить
