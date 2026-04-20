Игрок основы «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы

«Динамо» назвало сроки восстановления Рубенса. Полузащитник получил травму в матче 25-го тура РПЛ с «Пари НН».
«Рубенс Диас прошел обследование после полученной травмы. По результатам диагностировано повреждение в области правого голеностопного сустава. Срок лечения и реабилитации составит около 8 недель.
Желаем Рубенсу сил и хорошего восстановления!» – сообщила пресс-служба «Динамо».
- Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 1:1.
- Рубенс получил травму после неудачного приземления и покинул поле на 64-й минуте, футболиста увезли со стадиона на коляске.
- «Динамо» набрало 35 очков и заняло 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда примет «Рубин» 22 апреля.
Источник: телеграм-канал «Динамо»