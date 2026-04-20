Игрок основы «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы

«Динамо» назвало сроки восстановления Рубенса. Полузащитник получил травму в матче 25-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Рубенс Диас прошел обследование после полученной травмы. По результатам диагностировано повреждение в области правого голеностопного сустава. Срок лечения и реабилитации составит около 8 недель.

Желаем Рубенсу сил и хорошего восстановления!» – сообщила пресс-служба «Динамо».