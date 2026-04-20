Решение Семака в матче с «Динамо Мх» назвали гениальным

Российский тренер Дмитрий Пятибратов отметил гениальность Сергея Семака.

Главный тренер «Зенита» в концовке матче 25-го тура РПЛ с «Динамо Мх» заменил Вендела на Даниила Кондакова.

18-летний россиянин поучаствовал в голевой атаке петербургской команды.

«Зенит» победил со счетом 1:0.

«Я бы отметил гениальный ход Семака в матче с «Динамо», как он повлиял на ход матча. Это показатель тренерского мастерства, насколько тренер управляет ситуацией на поле.

Мало кто в российском чемпионате за 15 минут до конца матча влияет на результат, меняя двух футболистов сборной Бразилии и Вендела, выпуская молодых, – сказал Пятибратов.