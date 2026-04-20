«Локомотив» уверен в крупной победе над «Зенитом» со счетом 3:0

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Конечно, матч с «Зенитом» будет очень важен для «Локомотива». Как может быть по-другому? Мы победим 3:0!

Конечно, «Локомотиву» важно завоевать бронзу. Цели были поставлены. Иначе зачем мы это делаем в начале сезона?» – сказал Филатов.