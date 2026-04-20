«Скрывать уже нечего»: экс-игрок ЦСКА – о Челестини

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин отреагировал на информацию о возможном увольнении Фабио Челестини.

«Матч с «Ростовом» будет показательным, но мне кажется, что уже не скажется на решении руководства ЦСКА по Фабио Челестини. Скрывать уже нечего, все видят, что команда играет плохо, а лидеры, которые являются активом клуба, деградируют. Вспомните, как играли Кирилл Глебов и Матвей Кисляк летом, и посмотрите, как они играют сейчас. Это же полная деградация. Ну и конфликт швейцарца с Мойзесом Барбозой для меня так и остался непонятным. Не ставить лучшего защитника РПЛ в состав – преступление против футбола. Какие бы у тренера ни были отношения с игроком, он должен работать во благо всего коллектива. А теперь бразилец, несмотря на то что является профессионалом, выходит на замену без мотивации и не отдается на поле.

В общем, думаю, что руководство ЦСКА примет окончательное решение по Челестини в случае поражения от «Ростова». А если армейцы обыграют дончан, подождут матчей со «Спартаком» и «Зенитом». Но, наверное, можно на 95 процентов говорить о том, что швейцарца уволят. Хотя вдруг красно-синие обыграют сейчас всех, завоюют бронзовые медали РПЛ и выиграют Кубок России? Тогда все может быть, конечно. (Смеется.) Однако это больше похоже на чудо», – сказал Гришин.