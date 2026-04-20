«Скрывать уже нечего»: экс-игрок ЦСКА – о Челестини

Вчера, 20:21
7

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин отреагировал на информацию о возможном увольнении Фабио Челестини.

«Матч с «Ростовом» будет показательным, но мне кажется, что уже не скажется на решении руководства ЦСКА по Фабио Челестини. Скрывать уже нечего, все видят, что команда играет плохо, а лидеры, которые являются активом клуба, деградируют. Вспомните, как играли Кирилл Глебов и Матвей Кисляк летом, и посмотрите, как они играют сейчас. Это же полная деградация. Ну и конфликт швейцарца с Мойзесом Барбозой для меня так и остался непонятным. Не ставить лучшего защитника РПЛ в состав – преступление против футбола. Какие бы у тренера ни были отношения с игроком, он должен работать во благо всего коллектива. А теперь бразилец, несмотря на то что является профессионалом, выходит на замену без мотивации и не отдается на поле.

В общем, думаю, что руководство ЦСКА примет окончательное решение по Челестини в случае поражения от «Ростова». А если армейцы обыграют дончан, подождут матчей со «Спартаком» и «Зенитом». Но, наверное, можно на 95 процентов говорить о том, что швейцарца уволят. Хотя вдруг красно-синие обыграют сейчас всех, завоюют бронзовые медали РПЛ и выиграют Кубок России? Тогда все может быть, конечно. (Смеется.) Однако это больше похоже на чудо», – сказал Гришин.

  • Челестини возглавил ЦСКА 20 июня 2025 года.
  • Он подписал контракт по схеме «2+1» (на два года с возможностью продления еще на один сезон).
  • По итогам 25 туров РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гришин Александр Челестини Фабио
Комментарии (7)
cska1948
1776706603
Похоже, что Челестини сознательно добивается своей отставки до окончания сезона. Ведь в таком случае он получит неустойку более двух миллионов евро. После завершения сезона сумма компенсации тренеру будет зависеть от итогового места ЦСКА в таблице РПЛ: шестая-седьмая строчка — 300 тысяч евро; пятая — 600 тысяч евро. Как видите, разница существенная, и естественно, что Челестини выгодно, если клуб разорвёт с ним контракт до окончания сезона. Вот он и старается...
АлексМак
1776708891
поделом, давно пора этого чудака в обтягивающих джинсиках, и всегда в одних и тех же, -наводит на размышления. Здесь вам не тут, здесь вам не Швейцария или др. гейропа. Здесь надо прежде всего контакт с командой было налаживать. А не выпячивать своё..........., я.
vvv123
1776713982
Конфликт с Барбозой? А чего непонятного: к одной бабе ходят!
DMитрий
1776713990
ЦСКА играет плохо, просто потому что сливают швейцарца. Как они могут играть этим составом парни показали в домашке кубка с Краснодаром. А потом пошло поехало,- не бывает так на в краткосрочном времени. Итог: Мы можем так, но это не заслуга Челестини.
Cleaner
1776714338
Чудо это то, что Челестини не уволили после матча с СОЧИ! Гнать этого тренера нужно НЕМЕДЛЕННО!
АЛЕКС 58
1776732158
Чудес с ним не видать,значит нужно гнать!
