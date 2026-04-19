ЦСКА близок к увольнению Челестини

Фабио Челестини в ближайшее время может покинуть пост главного тренера ЦСКА.
В клубе недовольны работой швейцарского специалиста и не видят возможности для продолжения сотрудничества.
Есть шанс, что Челестини покинет команду уже после игры с «Ростовом».
- Челестини возглавил ЦСКА 20 июня 2025 года.
- Он подписал контракт по схеме «2+1» (на два года с возможностью продления еще на один сезон).
- По итогам 25 туров РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице.
Источник: телеграм-канал «Комментач»