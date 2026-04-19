ЦСКА близок к увольнению Челестини

19 апреля, 23:16
22

Фабио Челестини в ближайшее время может покинуть пост главного тренера ЦСКА.

В клубе недовольны работой швейцарского специалиста и не видят возможности для продолжения сотрудничества.

Есть шанс, что Челестини покинет команду уже после игры с «Ростовом».

  • Челестини возглавил ЦСКА 20 июня 2025 года.
  • Он подписал контракт по схеме «2+1» (на два года с возможностью продления еще на один сезон).
  • По итогам 25 туров РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице.

Источник: телеграм-канал «Комментач»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
VVM1964
Перед кубковым матчем ??? Маловероятно!...
Красногвардейчик
До конца сезона не выгонят, смысла нет
boris63
Выгонять, то сейчас, с ним в кубке с такой игрой влетим крупно. А про оставшиеся игры страшно даже думать, Динама может обойти.
АЛЕКС 58
Если выгонять,то вместе с женой и друзьями. Нужен свой тренер,не импортный.
bratskij
Вместе с ним выгнать весь тренерский штаб и того мудака кто его привёл сюда.
Skull_Boy
Пора звонить Лёне
За что бан ?
Ну жену его хотя бы оставьте .
Strig
зараза перешла со Спартака сначала на Динамо и теперь дочихалась до конюшни
cska1948
Похоже, что Челестини сознательно добивается своей отставки до окончания сезона. Ведь в таком случае он получит неустойку более двух миллионов евро. После завершения сезона сумма компенсации тренеру будет зависеть от итогового места ЦСКА в таблице РПЛ: шестая-седьмая строчка — 300 тысяч евро; пятая — 600 тысяч евро. Как видите, разница существенная, и естественно, что Челестини выгодно, если клуб разорвёт с ним контракт до окончания сезона. Вот он и старается...
FWSPM
Николич мог реально привести к чемпионству. зажали денег на повышение зарплаты и поплатились за свою жадность.
