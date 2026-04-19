Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  РПЛ. «Краснодар» вырвал ничью у «Балтики» на 92-й минуте, отставание от «Зенита» – 1 очко

РПЛ. «Краснодар» вырвал ничью у «Балтики» на 92-й минуте, отставание от «Зенита» – 1 очко

19 апреля, 21:30
178

«Краснодар» дома сыграл вничью с «Балтикой» в 25-м туре РПЛ. Встреча на «Ozon Арене» закончилась со счетом 2:2.

От поражения краснодарцы спаслись на 92-й минуте благодаря голу Жубала.

«Краснодар» набрал 54 очка и упустил лидерство в чемпионате России. Отставание от «Зенита» составляет одно очко.

Россия. Премьер-лига. 25 тур
Краснодар - Балтика - 2:2 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - М. Бевеев, 43; 1:1 - Х. Боселли, 59; 1:2 - М. Петров, 66.
Таблица турнира Календарь турнира

Россия. Премьер-лига Балтика Краснодар
Комментарии (178)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
WE ARE FOR PETER
1776625243
Быки дно днищенское
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1776625783
Балтика красавцы
Ответить
bobsan
1776626120
Пацаны,очко то беречь надо.
Ответить
DeStar
1776626625
ну вот ,балтика реально красацы, в гостях. двушку чемпиону. Я не фанат там тренера их , а даже за матчами особо не слежу, но хочется признать факт что они просто красавцы
Ответить
Ивантеевец
1776627474
Балтика показала сегодня, что они реальная сила, и что с ними нужно считаться. Краснодару респект, что бились до конца, и они достойны чемпионского титула. Нужного Мюллеру чемпиона за уши тянут на пьедестал, матч в Дагестане, яркое тому подтверждение. Быкам удачи в оставшихся матчах, они истинные чемпионы, какое бы место в итоге не заняли.
Ответить
Евграф
1776628538
Вытянули коров от полного позора! Сколько же теперь гнилье в магните стоить будет?!!! Стыдно за них, ой как стыдно!!!!!
Ответить
sochi-2013
1776628967
Хоть так, но все-равно позорненько. Нет чемпионской игры. Куража нет. Нудно и натужно.
Ответить
tushkanlz
1776653367
Браво,"Балтика"! Браво, "Краснодар"! По зрелищности это - лучшая игра тура, приближенная к европейскому уровню... для меня, конечно..,спасибо командам!
Ответить
BarStep
1776654431
Если Зенит в следующем туре не поможет Балтике вернуться на третье место - это будет мягко говоря не по джентельменски
Ответить
Strig
1776664914
посул от бо.мжей ( с одного моря) был стимулирован неплохо...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 