РПЛ. «Краснодар» вырвал ничью у «Балтики» на 92-й минуте, отставание от «Зенита» – 1 очко

«Краснодар» дома сыграл вничью с «Балтикой» в 25-м туре РПЛ. Встреча на «Ozon Арене» закончилась со счетом 2:2.

От поражения краснодарцы спаслись на 92-й минуте благодаря голу Жубала.

«Краснодар» набрал 54 очка и упустил лидерство в чемпионате России. Отставание от «Зенита» составляет одно очко.