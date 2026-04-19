РПЛ. «Краснодар» вырвал ничью у «Балтики» на 92-й минуте, отставание от «Зенита» – 1 очко

«Краснодар» дома сыграл вничью с «Балтикой» в 25-м туре РПЛ. Встреча на «Ozon Арене» закончилась со счетом 2:2.
От поражения краснодарцы спаслись на 92-й минуте благодаря голу Жубала.
«Краснодар» набрал 54 очка и упустил лидерство в чемпионате России. Отставание от «Зенита» составляет одно очко.
Россия. Премьер-лига. 25 тур
Краснодар - Балтика - 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 - М. Бевеев, 43; 1:1 - Х. Боселли, 59; 1:2 - М. Петров, 66.
Источник: «Бомбардир»