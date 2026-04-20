Назван худший защитник весны в РПЛ

Автор Спортса Александр Дорский подробно проанализировал игру защитника «Динамо Мх» Андреса Аларкона.
«Андерс Аларкон во второй части сезона:
- против «Крыльев» (0:2): сначала подставил Мрезига, отдав ему передачу, не заметив, что Ахметов выбежал на поле, а затем не перехватил плохой пас Ахметова на Чинеду, который и забил гол;
- против «Балтики» (2:2): долбанул со штрафного в Хиля, который стоял рядом. В итоге Илья Петров быстро отдал на выход один на один Хилю, а тот забил;
- против «Локомотива» (1:1): не поставил спину Монтесу, позволил тому протолкнуть мяч мимо Волка. Конечно, Волк тоже ошибся на выходе;
- против «Зенита» (0:1): впустил к лицевой Кондакова, который прострелил на автогол Глушкова.
Почетная номинация на звание «Худший защитник весны».
Источник: телеграм-канал Александра Дорского