Дивеев эмоционально высказался о пенальти, назначенном за его игру рукой

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев категорически не согласен с пенальти, назначенным в концовке гостевого матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.

«Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.

Его назначили за игру рукой Дивеева.

Матч судил Алексей Сухой.

– Может, я насолил где-то, скажу честно, что я никого не трогал. Интересно, как они трактуют эти правила, у меня очень большие вопросы по поводу сегодняшнего пенальти.

– Что сказал судья?

– «Увидишь на повторе, ты задел его». Я бы признался, если бы задел. Но я не почувствовал касания. Я хочу посмотреть, не понимаю просто.

Не понимал со вчерашнего дня, когда в сторону «Сочи» не поставили пенальти, почему они не ставят. Я не знаю. Пускай они сами разбираются. С Мажичем говорить не хочу, я футболист, а не судья.

– Этот мяч мог лишить вас чемпионства.

– Если это был бы стопроцентный пенальти, то я бы ничего не сказал. Видимо, ко мне предвзятое отношение, не могу сказать. Всю игру бегал, не толкаю Педро, он ставит фол. Не понимаю.