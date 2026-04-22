Дивеев эмоционально высказался о пенальти, назначенном за его игру рукой

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев категорически не согласен с пенальти, назначенным в концовке гостевого матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива».
- На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.
- «Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.
- Его назначили за игру рукой Дивеева.
- Матч судил Алексей Сухой.
– Может, я насолил где-то, скажу честно, что я никого не трогал. Интересно, как они трактуют эти правила, у меня очень большие вопросы по поводу сегодняшнего пенальти.
– Что сказал судья?
– «Увидишь на повторе, ты задел его». Я бы признался, если бы задел. Но я не почувствовал касания. Я хочу посмотреть, не понимаю просто.
Не понимал со вчерашнего дня, когда в сторону «Сочи» не поставили пенальти, почему они не ставят. Я не знаю. Пускай они сами разбираются. С Мажичем говорить не хочу, я футболист, а не судья.
– Этот мяч мог лишить вас чемпионства.
– Если это был бы стопроцентный пенальти, то я бы ничего не сказал. Видимо, ко мне предвзятое отношение, не могу сказать. Всю игру бегал, не толкаю Педро, он ставит фол. Не понимаю.