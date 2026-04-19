18-летний зенитовец стал лучшим в матче с «Динамо Мх»

РПЛ совместно с «Матч ТВ» определила лучшего игрока встречи 25-го тура «Динамо Мх» – «Зенит» (0:1).

Награду получил 18-летний полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков, который поспособствовал автоголу Никиты Глушкова.

«Во втором тайме начали лучше играть, быстрее мяч двигать, моменты начали появляться. Рад, что помог команде, важная победа для нас. Инстиктивно ушeл от защитников, видел, что успеваю. Стрельнул, думал, что кто-то подставит ногу, и получилось. Спасибо, что выбрали лучшим игроком. Буду больше работать», – сказал Кондаков.