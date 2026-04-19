Феноменальный гол спартаковца Жедсона в ворота «Ахмата»

В эти минуты проходит матч 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».
На 40-й минуте у «Спартака» отличился португальский полузащитник Жедсон Фернандеш. Он переправил мяч в дальнюю «девятку» с дальней дистанции.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
- «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команду тренирует Станислав Черчесов, который в 2007-2008 годах работал со «Спартаком» и брал с командой серебряные медали чемпионата.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
- Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года. При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.
Источник: «Бомбардир»