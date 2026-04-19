Феноменальный гол спартаковца Жедсона в ворота «Ахмата»

В эти минуты проходит матч 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

На 40-й минуте у «Спартака» отличился португальский полузащитник Жедсон Фернандеш. Он переправил мяч в дальнюю «девятку» с дальней дистанции.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.