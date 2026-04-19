«Детский сад»: Евсеева раскритиковали за новую странную выходку

Петербургский журналист Гоша Чернов оценил перформанс Вадима Евсеева после матча «Динамо Мх» – «Зенит» (0:1).

Тренер не отвечал на вопросы корреспондента «Матч ТВ» – молчал.

«Не понимаю, на кого обижается Евсеев (а такой перфоманс – явный показ обиды).

На КДК, который справедливо штрафовал его за мат? Или Вадим Валентинович предполагал, что его эвфемизмы в эфире примут за допустимую лексику?

На журналистов, которые просто делают свою работу?

На болельщиков, которые ждут от Евсеева нормального и внятного объяснения причин поражения? Или он не про них перед матчем говорил «Мы играем для зрителей»?

Детский сад какой-то», – написал Чернов.