«Детский сад»: Евсеева раскритиковали за новую странную выходку

Петербургский журналист Гоша Чернов оценил перформанс Вадима Евсеева после матча «Динамо Мх» – «Зенит» (0:1).
Тренер не отвечал на вопросы корреспондента «Матч ТВ» – молчал.
«Не понимаю, на кого обижается Евсеев (а такой перфоманс – явный показ обиды).
На КДК, который справедливо штрафовал его за мат? Или Вадим Валентинович предполагал, что его эвфемизмы в эфире примут за допустимую лексику?
На журналистов, которые просто делают свою работу?
На болельщиков, которые ждут от Евсеева нормального и внятного объяснения причин поражения? Или он не про них перед матчем говорил «Мы играем для зрителей»?
Детский сад какой-то», – написал Чернов.
- КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за мат после матча 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
- Ранее КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за мат в интервью после игры 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).
- Евсеев пришел в «Динамо Мх» зимой, сменив Хасанби Биджиева.
Источник: телеграм-канал Гоши Чернова