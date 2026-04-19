Очередная выходка Евсеева вслед за матерными

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев вновь неоднозначно себя повел во время послематчевого интервью.

После игры 25-го тура против «Зенита» (0:1) Евсеев слушал вопросы журналиста и в ответ молчал.

Вероятно, это реакция на штрафы за предыдущие матерные интервью.

