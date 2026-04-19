Очередная выходка Евсеева вслед за матерными

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев вновь неоднозначно себя повел во время послематчевого интервью.
После игры 25-го тура против «Зенита» (0:1) Евсеев слушал вопросы журналиста и в ответ молчал.
Вероятно, это реакция на штрафы за предыдущие матерные интервью.
«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Махачкале. Ее автор – Василий Рошкован.
- КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за мат после матча 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
- Ранее КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за мат в интервью после игры 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).
- Евсеев пришел в «Динамо Мх» зимой, сменив Хасанби Биджиева.
