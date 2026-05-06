Биджиев ответил на обвинительные слова Евсеева про махачкалинское «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев отреагировал на слова нынешнего тренера команды Вадима Евсеева.

– Как отреагировали на слова Евсеева после одного из матчей: «Мы сейчас играем в атаку, а не то, что раньше здесь было, когда закрывались в обороне»?

– Сначала посмеялся. Чтобы не опускаться до этого уровня, расскажу такую вещь: когда я только пришeл в команду, на первой же пресс-конференции поблагодарил тренерский штаб, который работал до меня. Когда вышли в РПЛ, сделал то же самое. Вот это, я считаю, по-мужски.

– Евсеев поступил не по-мужски?

– Как я поступил, я вам рассказал. А все остальные пусть поступают как хотят. Мне ближе моe видение. Когда я слышу разговоры о том, что мы сидели в «автобусе», задаю встречный вопрос: «Сколько наших матчей вы посмотрели до конца?» Обычно в этот момент люди начинают заикаться. По статистике после 18 туров мы были на первом месте по количеству прессинга на чужой половине поля среди всех команд Премьер-Лиги. Например, в домашней встрече с «Зенитом» мы вступали в него 39 раз, то есть фактически каждые две минуты. Проанализировав со штабом наши действия в обороне, мы пришли к выводу, что на своей половине поле «Динамо» тяжелее обороняться, чем на чужой. Особенно против команд, которые хорошо контролируют мяч, – таких, как «Зенит», «Краснодар», «Спартак». Именно поэтому мы перенесли весь прессинг туда. И это работало. С тем же «Краснодаром» все матчи были от ножа. Даже в фильме про чемпионство краснодарской команды значительное место было уделено двум матчам с нами. В Махачкале вообще был матч фактически ключевой для них: забей мы пенальти – «Зенит» вышел бы на первое место. Когда же мы переходили в позиционную атаку, соперник точно так же садился в оборону. Когда Маркиньос у «Спартака» оттягивался назад, они перестраивались на пять защитников. Никто же не скажет, что «Спартак» – оборонительная команда. Это требования игры! То же самое делали и мы.