  • Биджиев ответил на обвинительные слова Евсеева про махачкалинское «Динамо»

Биджиев ответил на обвинительные слова Евсеева про махачкалинское «Динамо»

6 мая, 09:44
3

Бывший главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев отреагировал на слова нынешнего тренера команды Вадима Евсеева.

– Как отреагировали на слова Евсеева после одного из матчей: «Мы сейчас играем в атаку, а не то, что раньше здесь было, когда закрывались в обороне»?

– Сначала посмеялся. Чтобы не опускаться до этого уровня, расскажу такую вещь: когда я только пришeл в команду, на первой же пресс-конференции поблагодарил тренерский штаб, который работал до меня. Когда вышли в РПЛ, сделал то же самое. Вот это, я считаю, по-мужски.

– Евсеев поступил не по-мужски?

– Как я поступил, я вам рассказал. А все остальные пусть поступают как хотят. Мне ближе моe видение. Когда я слышу разговоры о том, что мы сидели в «автобусе», задаю встречный вопрос: «Сколько наших матчей вы посмотрели до конца?» Обычно в этот момент люди начинают заикаться. По статистике после 18 туров мы были на первом месте по количеству прессинга на чужой половине поля среди всех команд Премьер-Лиги. Например, в домашней встрече с «Зенитом» мы вступали в него 39 раз, то есть фактически каждые две минуты. Проанализировав со штабом наши действия в обороне, мы пришли к выводу, что на своей половине поле «Динамо» тяжелее обороняться, чем на чужой. Особенно против команд, которые хорошо контролируют мяч, – таких, как «Зенит», «Краснодар», «Спартак». Именно поэтому мы перенесли весь прессинг туда. И это работало. С тем же «Краснодаром» все матчи были от ножа. Даже в фильме про чемпионство краснодарской команды значительное место было уделено двум матчам с нами. В Махачкале вообще был матч фактически ключевой для них: забей мы пенальти – «Зенит» вышел бы на первое место. Когда же мы переходили в позиционную атаку, соперник точно так же садился в оборону. Когда Маркиньос у «Спартака» оттягивался назад, они перестраивались на пять защитников. Никто же не скажет, что «Спартак» – оборонительная команда. Это требования игры! То же самое делали и мы.

  • Биджиев ушел из «Динамо Мх» в декабре 2025 года. Специалист подал в отставку.
  • На его место был назначен Вадим Евсеев.
  • Махачкалинская команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 24 очка.

Россия. Премьер-лига Динамо Мх Биджиев Хасанби Евсеев Вадим
Комментарии (3)
Коста008
1778052426
У Евсеева нет результата, который от него требуют, вот он и нервничает и несет, все что в голову взбредет. Думаю, если бы команда сейчас была выше стыков, матов и вот таких выпадов бы не было на флэш-интервью. А так Динамо на грани вылета, и не факт, что с ним продолжат сотрудничество, если команда вылетит в Первую лигу. А насчет стиля, когда мы говорим о команде со скромным бюджетом, любой стиль, который позволяет быть конкурентным в РПЛ, имеет право на жизнь.
lek!
1778057712
Что интересно , с лидерами Динамо Мх играет очень даже не плохо . Но с командами с нижней части просто не о чем.
