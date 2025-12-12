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Главная
Хасанби Биджиев
Хасанби Биджиев
Россия
19 мая 1966 (60)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Факел» назначил нового главного тренера
1 ноября
6
«Факел» определился с новым тренером
1 ноября
14
У «Факела» есть три кандидата на пост тренера
13 октября
2
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
18 сентября
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
11 сентября
5
Биджиев ответил на обвинительные слова Евсеева про махачкалинское «Динамо»
6 мая
3
«Где-то между Слишковичем и Биджиевым»: оценен тренерский уровень Семака
2025.12.12 13:24
17
Прощальная речь Биджиева после отставки из «Динамо Мх»
2025.12.09 22:45
Фото
Заявление «Динамо Мх» насчет отставки Биджиева
2025.12.09 22:05
1
Фото
Бердыев – фанатам махачкалинского «Динамо»: «Вы вообще не нужны команде»
2025.12.09 14:17
5
Гаджиев назвал безобразием поступок фанатов махачкалинского «Динамо»
2025.12.08 14:09
2
В «Динамо Мх» приняли решение по Биджиеву
2025.12.08 12:29
3
В махачкалинском «Динамо» отреагировали на отставку главного тренера
2025.12.07 19:40
1
Биджиев объяснил отставку из махачкалинского «Динамо»
2025.12.07 18:40
1
Тренер махачкалинского «Динамо» подал в отставку
2025.12.07 16:48
6
Тренер «Динамо Мх» оценил кубковую победу над ЦСКА
2025.11.05 21:35
1
Биджиев прокомментировал спасение «Динамо Мх» в матче с «Локо»
2025.09.21 09:18
1
Тренер махачкалинского «Динамо» оценил победу над московским
2025.09.01 09:37
Реакция тренера «Динамо Мх» на 0:4 от «Зенита»
2025.08.23 19:04
Видео
Речь тренера «Динамо Мх» в раздевалке после 0:4 от «Зенита»
2025.08.23 18:48
Тренер махачкалинского «Динамо» ответил, в чем его команда сильнее московских
2025.08.22 17:25
Тренер махачкалинского «Динамо»: «В «Спартак» не пойду»
2025.08.13 17:26
7
В махачкалинском «Динамо» прокомментировали победу над «Спартаком»
2025.08.13 03:37
1
Клуб РПЛ объявил о продлении контракта с главным тренером
2025.06.17 20:20
Гаджиев высказался о будущем тренера махачкалинского «Динамо», который остается без нового контракта
2025.06.13 12:08
Список претендентов на звание лучшего тренера в сезоне РПЛ
2025.05.26 18:18
1
Видео
Речь тренера «Динамо Мх» в раздевалке после поражения от «Зенита»
2025.05.11 12:56
Тренер махачкалинского «Динамо» прокомментировал поражение от «Зенита»
2025.05.10 19:52
2
Видео
Речь Гаджиева и Биджиева в раздевалке «Динамо Мх» после поражения от «Краснодара»
2025.04.26 08:56
2
Тренер «Динамо Мх» прокомментировал поражение от «Краснодара»
2025.04.26 00:45
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