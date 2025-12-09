Заявление «Динамо Мх» насчет отставки Биджиева

«Динамо Мх» приняло отставку главного тренера Хасанби Биджиева.

«Попечительский совет махачкалинского «Динамо» принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды

От лица клуба хотим принести извинения Хасанби Эдуардовичу за произошедшее на трибунах на заключительном матче – все в махачкалинском «Динамо» решительно осуждают акцию, ее организаторов и исполнителей.

Клуб высоко ценит проделанную Биджиевым работу и благодарен ему за высокий профессионализм и добросовестный труд в нашей команде.

Хасанби Эдуардович, спасибо за ваш труд! Успехов в дальнейшей карьере!» – написали махачкалинцы.