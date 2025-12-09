Заявление «Динамо Мх» насчет отставки Биджиева

«Динамо Мх» приняло отставку главного тренера Хасанби Биджиева.
«Попечительский совет махачкалинского «Динамо» принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды
От лица клуба хотим принести извинения Хасанби Эдуардовичу за произошедшее на трибунах на заключительном матче – все в махачкалинском «Динамо» решительно осуждают акцию, ее организаторов и исполнителей.
Клуб высоко ценит проделанную Биджиевым работу и благодарен ему за высокий профессионализм и добросовестный труд в нашей команде.
Хасанби Эдуардович, спасибо за ваш труд! Успехов в дальнейшей карьере!» – написали махачкалинцы.
- Махачкалинский клуб занимает 13-е место в РПЛ с 15 очками после 18 туров.
- Безвыигрышная серия «Динамо Мх» достигла 5 матчей подряд во всех турнирах. Команда не забивает в последних 4 играх в РПЛ.
- 59-летний Биджиев возглавлял команду с февраля 2024 года.
Источник: телеграм-канал «Динамо Мх»