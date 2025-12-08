Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гаджиев назвал безобразием поступок фанатов махачкалинского «Динамо»

Гаджиев назвал безобразием поступок фанатов махачкалинского «Динамо»

Сегодня, 14:09
2

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев прокомментировал акцию болельщиков против главного тренера Хасанби Биджиева.

  • Махачкалинские фанаты продемонстрировали надпись «Биджиев, уходи» перед игрой с «Пари НН» (0:1).
  • Биджиев после матча подал заявление в отставку.

– Не могу сказать, что предложение Биджиева подать в отставку меня удивило. Эмоции тренера естественны и находят понимание. Хасанби Биджиев никогда не принимает эмоциональных решений. Он всегда уважительно относится к тем, с кем работает. Биджиев – интеллигентный и разумный человек. Но в то же время понятно, что какой-то негатив накапливается.

– Как он заявил о своем решении?

– Биджиев сказал: «Гаджи Муслимович, я не справился. Мы в этом году выступили хуже, чем в прошлом». И поэтому он попросил освободить его от должности. С ним стоит согласиться, потому что команда выступила неудовлетворительно. Но здесь в целом не обойтись без судейства. Думаю, в 30% встреч судьи повлияли на исход игры. Конечно же, надо играть лучше, но и не говорить об этом мы не можем. Все команды могут играть лучше и всем командам мешают судьи.

– Мог ли на его решении сказаться баннер болельщиков со словами об отставке Биджиева?

– Это, во-первых, безобразие. Это не их вопрос. Мы по «Торпедо» и многим другим клубам знаем, к чему приводят такие демарши. Почему в «Краснодаре» никаких демаршей нет? Потому что Галицкий закрыл фанатские движения, которые появлялись с какими-то требованиями. Вы болеете за футбол. Есть люди, которые лучше вас знают, какой тренер нужен, кого можно или нельзя пригласить.

Вопрос тренера в нашем клубе непростой. У нас один принцип: мы работаем вместе с тренером, вместе отвечаем за результат. Мы всегда поддерживаем тренера – ни одного человека мы сами не уволили. Они уходили сами. Кто-то бесплатно работал, кто-то за копейки – например, за 40 тысяч.

Мы считаем, что Биджиев хорошо работал. Непросто управлять командой после Курбана Бердыева, а он с этой задачей справился – довел дело до конца и вывел команду в РПЛ. В первый год Биджиев сохранил команду в лиге, что с нашим бюджетом тоже было непросто. У нас самые маленькие ставки. Мы далеко не каждого можем пригласить – мало кто из квалифицированных тренеров согласится прийти на ту зарплату или несколько выше, чем была у Хасанби Эдуардовича.

А все те, кто выступают с лозунгами, не знают ничего этого. Понятно, что с ними надо общаться, поэтому мы будем разговаривать и объяснять.

Еще по теме:
В «Динамо Мх» приняли решение по Биджиеву 2
Шансы команд в борьбе за чемпионство в РПЛ 8
Аршавин – об арбитре РПЛ: «Судья не понимает футбол» 7
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Гаджиев Гаджи Биджиев Хасанби
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1765196234
...Есть люди, которые лучше вас знают, какой тренер нужен, кого можно или нельзя пригласить... Хорошо бы так...
Ответить
Loko_Roma
1765198460
Как по мне, он выдавал максимум с таким составом, странное решение
Ответить
Главные новости
Ловчев прокомментировал 3:2 «Краснодара» с ЦСКА
16:00
Стали известны планы «ПСЖ» на Сафонова после его первой игры в сезоне
15:34
1
Сперцян ответил на вопрос об уходе из «Краснодара» зимой
15:20
2
ФотоХабиб показал фото с Галицким после матча с ЦСКА
15:11
2
«Ливерпуль» не включил Салаха в заявку на матч Лиги чемпионов
15:03
Раскрыты слова Винисиуса в адрес судьи после двух удалений «Реала»
14:36
«С ним никто ничего не может сделать»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ
14:27
5
«Реал» может уволить Алонсо 10 декабря – мадридцы хотят пригласить Клоппа или Зидана
14:01
3
«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»
13:38
10
Стал известен кандидат на замену Рахимова в «Рубине»
13:29
6
Все новости
Все новости
Круговой назвал игрока ЦСКА, с которым он хотел бы подраться
15:46
Галактионов подвел итоги первой части сезона для «Локомотива»
14:50
«С ним никто ничего не может сделать»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ
14:27
5
Гаджиев назвал безобразием поступок фанатов махачкалинского «Динамо»
14:09
2
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
13:42
3
«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»
13:38
9
Стал известен кандидат на замену Рахимова в «Рубине»
13:29
6
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
13:21
2
Мусаев высказался о пиковой форме «Краснодара»
13:11
2
Осинькин сказал, как изменить положение «Сочи»: «Нужно грызть землю»
12:59
4
Глушаков рассказал о заговоре против него на прощальном матче
12:43
8
В «Динамо Мх» приняли решение по Биджиеву
12:29
2
ФотоШансы команд в борьбе за чемпионство в РПЛ
12:12
12
Игрок «Спартака» сказал, считает ли провалом выступления команды в этом сезоне
11:58
12
Аршавин – об арбитре РПЛ: «Судья не понимает футбол»
11:49
7
Челестини высказался о борьбе с «Краснодаром» за чемпионство
11:38
3
КДК рассмотрит конфликт в перерыве матча «Краснодар» – ЦСКА
11:16
8
Адиев: «С этим составом «Крылья» ждет бойня за выживание»
11:06
1
Мойзес – о Кордобе: «Иногда он симулирует, спорит, а судья пропускает это все»
10:53
5
Два клуба РПЛ претендуют на вингера сборной Казахстана
10:40
1
Фото«Краснодар» продлил контракты с двумя игроками основы
10:20
1
Лапочкин указал на ошибки судьи в матче «Краснодар» – ЦСКА
10:13
13
В РПЛ высказались о ситуации с Зимним Кубком
10:01
4
Стало известно, сколько игроков готова продать «Балтика» зимой
09:50
4
Стала известна позиция «Спартака» по трансферу Сауся
09:18
7
Батраков рассказал о предложениях от других клубов
09:07
Аршавин – о Гусеве и Романове: «Вместе в болото спустились»
08:50
5
Мусаев высказался о тактике в матче «Краснодар» – ЦСКА
08:36
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 