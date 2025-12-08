Гаджиев назвал безобразием поступок фанатов махачкалинского «Динамо»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев прокомментировал акцию болельщиков против главного тренера Хасанби Биджиева.

Махачкалинские фанаты продемонстрировали надпись «Биджиев, уходи» перед игрой с «Пари НН» (0:1).

Биджиев после матча подал заявление в отставку.

– Не могу сказать, что предложение Биджиева подать в отставку меня удивило. Эмоции тренера естественны и находят понимание. Хасанби Биджиев никогда не принимает эмоциональных решений. Он всегда уважительно относится к тем, с кем работает. Биджиев – интеллигентный и разумный человек. Но в то же время понятно, что какой-то негатив накапливается.

– Как он заявил о своем решении?

– Биджиев сказал: «Гаджи Муслимович, я не справился. Мы в этом году выступили хуже, чем в прошлом». И поэтому он попросил освободить его от должности. С ним стоит согласиться, потому что команда выступила неудовлетворительно. Но здесь в целом не обойтись без судейства. Думаю, в 30% встреч судьи повлияли на исход игры. Конечно же, надо играть лучше, но и не говорить об этом мы не можем. Все команды могут играть лучше и всем командам мешают судьи.

– Мог ли на его решении сказаться баннер болельщиков со словами об отставке Биджиева?

– Это, во-первых, безобразие. Это не их вопрос. Мы по «Торпедо» и многим другим клубам знаем, к чему приводят такие демарши. Почему в «Краснодаре» никаких демаршей нет? Потому что Галицкий закрыл фанатские движения, которые появлялись с какими-то требованиями. Вы болеете за футбол. Есть люди, которые лучше вас знают, какой тренер нужен, кого можно или нельзя пригласить.

Вопрос тренера в нашем клубе непростой. У нас один принцип: мы работаем вместе с тренером, вместе отвечаем за результат. Мы всегда поддерживаем тренера – ни одного человека мы сами не уволили. Они уходили сами. Кто-то бесплатно работал, кто-то за копейки – например, за 40 тысяч.

Мы считаем, что Биджиев хорошо работал. Непросто управлять командой после Курбана Бердыева, а он с этой задачей справился – довел дело до конца и вывел команду в РПЛ. В первый год Биджиев сохранил команду в лиге, что с нашим бюджетом тоже было непросто. У нас самые маленькие ставки. Мы далеко не каждого можем пригласить – мало кто из квалифицированных тренеров согласится прийти на ту зарплату или несколько выше, чем была у Хасанби Эдуардовича.

А все те, кто выступают с лозунгами, не знают ничего этого. Понятно, что с ними надо общаться, поэтому мы будем разговаривать и объяснять.