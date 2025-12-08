«Ливерпуль» может отстранить Салаха от игры в Лиге чемпионов

В «Ливерпуле» начались внутренние обсуждения, связанные с резкими высказываниями нападающего Мохаммеда Салаха.

Форварда могут не включить в состав команды, который отправится на игру 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером». Решение будет принято сегодня.

Ранее Салах раскритиковал руководство «Ливерпуля» и главного тренера Арне Слота после того, как три матча подряд начинал в запасе и в двух из них так и не вышел на поле.

Египтянин сказал, что не понимает причин отстранения и полагает, что клуб перекладывает на него вину за неудачи.