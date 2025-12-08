Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ливерпуль» может отстранить Салаха от игры в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» может отстранить Салаха от игры в Лиге чемпионов

Сегодня, 12:54
2

В «Ливерпуле» начались внутренние обсуждения, связанные с резкими высказываниями нападающего Мохаммеда Салаха.

Форварда могут не включить в состав команды, который отправится на игру 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером». Решение будет принято сегодня.

Ранее Салах раскритиковал руководство «Ливерпуля» и главного тренера Арне Слота после того, как три матча подряд начинал в запасе и в двух из них так и не вышел на поле.

Египтянин сказал, что не понимает причин отстранения и полагает, что клуб перекладывает на него вину за неудачи.

  • В этом сезоне 33-летний Салах провел за клуб 19 матчей, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
  • Игра «красных» с «Интером» пройдет 9 декабря и начнется в 23:00 мск.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Интер» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция: 9 декабря 2025
Экс-игрок сборной Англии назвал постыдным поведение Салаха
Скандальная речь Салаха об отсутствии общения со Слотом и вероятном уходе из «Ливерпуля» 4
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Лига чемпионов Ливерпуль Интер Салах Мохамед
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1765190521
А винисиус с такой же статой в этом сезоне просит 30 лямов зп как была у роналду) и не годует когда его заменяют.
Ответить
Spartak_forv@
1765192726
Вполне ожидаемый исход в этой ситуации.Тут уже никакие извинения не помогут
Ответить
Главные новости
Ловчев прокомментировал 3:2 «Краснодара» с ЦСКА
16:00
Стали известны планы «ПСЖ» на Сафонова после его первой игры в сезоне
15:34
1
Сперцян ответил на вопрос об уходе из «Краснодара» зимой
15:20
2
ФотоХабиб показал фото с Галицким после матча с ЦСКА
15:11
2
«Ливерпуль» не включил Салаха в заявку на матч Лиги чемпионов
15:03
Раскрыты слова Винисиуса в адрес судьи после двух удалений «Реала»
14:36
«С ним никто ничего не может сделать»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ
14:27
5
«Реал» может уволить Алонсо 10 декабря – мадридцы хотят пригласить Клоппа или Зидана
14:01
3
«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»
13:38
10
Стал известен кандидат на замену Рахимова в «Рубине»
13:29
6
Все новости
Все новости
«Ливерпуль» может отстранить Салаха от игры в Лиге чемпионов
12:54
2
Где смотреть матч «Интер» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция: 9 декабря 2025
10:09
Где смотреть матч «Барселона» – «Айнтрахт»: во сколько прямая трансляция: 9 декабря 2025
10:07
Где смотреть матч «Кайрат» – «Олимпиакос»: во сколько прямая трансляция: 9 декабря 2025
10:05
Лигу чемпионов в России можно будет смотреть даже во время отключения интернета
6 декабря
4
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
27 ноября
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
27 ноября
Сафонов отреагировал на голевую феерию «ПСЖ» и «Тоттенхэма»
27 ноября
2
Определился первый участник плей-офф Лиги чемпионов
27 ноября
Генич поиздевался над Слотом после 1:4 от ПСВ, переделав его фамилию
27 ноября
Слот прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» от ПСВ
27 ноября
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов
27 ноября
1
«Ливерпуль» выдал худший результат за последние 72 года
27 ноября
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 5 туров
27 ноября
Лига чемпионов. Покер Мбаппе принес «Реалу» волевую победу в Греции (4:3)
27 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» переиграл «Баварию» (3:1), «ПСЖ» и «Тоттенхэм» устроили голевой фейерверк (5:3)
27 ноября
Лига чемпионов. «Ливерпуль» потерпел 3-й подряд разгром (1:4), экс-спартаковец забил
27 ноября
1
Только один игрок оформлял хет-трик в ЛЧ быстрее Мбаппе
27 ноября
Лига чемпионов. Гол экс-спартаковца помог «Копенгагену» обыграть «Кайрат» (3:2)
26 ноября
ВидеоИгроки «Атлетика» задорно поиграли в снежки на еврокубковом выезде
26 ноября
Три главных фаворита Лиги чемпионов по версии Пирло
26 ноября
«Немножко шокирован»: Мостовой – о матче Лиги чемпионов
26 ноября
Хайкин – лучший вратарь ЛЧ-2025/26 по важному показателю
26 ноября
2
Мареска оценил разгромную победу «Челси» над «Барселоной»
26 ноября
Хайкин установил рекорд среди российских вратарей в Лиге чемпионов
26 ноября
8
Гвардиола назвал виновного в поражении «Манчестер Сити» от «Байера»
26 ноября
Флик прокомментировал 0:3 «Барсы» с «Челси»
26 ноября
1
Эстевао из «Челси» повторил достижение Мбаппе и Холанда
26 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 