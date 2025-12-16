Введите ваш ник на сайте
Семин спрогнозировал финалистов Лиги чемпионов-2025/26

16 декабря, 21:09
1

Российский тренер Юрий Семин ответил, кого считает фаворитами текущего розыгрыша ЛЧ.

– Какой из европейских клубов удивил в последнее время?

– Выделяю два – «Арсенал» и «ПСЖ». Если их жеребьевка не сведет раньше времени, то они сыграют в финале Лиги чемпионов.

«Бавария» слабее?

– Ну «Арсенал» же обыграл ее недавно – 3:1 (улыбается).

  • «Арсенал» – лидер общего этапа Лиги чемпионов после 6 туров.
  • Только лондонцы смогли набрать максимально возможные 18 очков.
  • «ПСЖ» идет на 3-м месте с 13 баллами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Арсенал ПСЖ Семин Юрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1765911194
В футболе нельзя вообще делать прогнозы особенно за пол года до финала. Кто знает как там будет весной. В прошлом году разве думали что французы так заиграют в конце ЛЧ, а могли вообще не выйти в плей офф.Вам ли не знать господин Сёмин прогнозы дело не благодарное
Ответить
