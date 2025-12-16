Семин спрогнозировал финалистов Лиги чемпионов-2025/26

Российский тренер Юрий Семин ответил, кого считает фаворитами текущего розыгрыша ЛЧ.
– Какой из европейских клубов удивил в последнее время?
– Выделяю два – «Арсенал» и «ПСЖ». Если их жеребьевка не сведет раньше времени, то они сыграют в финале Лиги чемпионов.
– «Бавария» слабее?
– Ну «Арсенал» же обыграл ее недавно – 3:1 (улыбается).
- «Арсенал» – лидер общего этапа Лиги чемпионов после 6 туров.
- Только лондонцы смогли набрать максимально возможные 18 очков.
- «ПСЖ» идет на 3-м месте с 13 баллами.
Источник: «Спорт-Экспресс»