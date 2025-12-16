Семин спрогнозировал финалистов Лиги чемпионов-2025/26

Российский тренер Юрий Семин ответил, кого считает фаворитами текущего розыгрыша ЛЧ.

– Какой из европейских клубов удивил в последнее время?

– Выделяю два – «Арсенал» и «ПСЖ». Если их жеребьевка не сведет раньше времени, то они сыграют в финале Лиги чемпионов.

– «Бавария» слабее?

– Ну «Арсенал» же обыграл ее недавно – 3:1 (улыбается).