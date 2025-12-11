Губерниев прокомментировал совместную игру Сафонова с украинцем Забарным

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил ситуацию в «ПСЖ».

Накануне Матвей Сафонов и Илья Забарный впервые вместе сыграли за «ПСЖ» – против «Атлетика» в Лиге чемпионов (0:0).

У Матвея 2 сухих матча подряд.

1-й номер «ПСЖ» Люка Шевалье продолжает восстановление от травмы.

«Матвей Сафонов – огромный молодец. Злые языки рассказывают, как его жене нравится жизнь в Париже. Но он настоящий спортсмен, выдерживающий конкуренцию в большой команде. Матвей Сафонов – не ссыкун! Он полноценный и заслуженный обладатель Лиги чемпионов.

Разговоры о том, что Сафонов не сыграет при наличии Забарного? Не надо искусственно придумывать преграды. Нормальные люди всегда договорятся. Им необязательно детей крестить вместе. Важно, что они проявляют профессионализм и играют за одну команду. Дружат они или нет – нет разницы. Главное, чтобы они были единым организмом на поле. Этот пример говорит о том, насколько хорош спорт вне политических историй», – сказал Губерниев.