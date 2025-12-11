Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев прокомментировал совместную игру Сафонова с украинцем Забарным

Губерниев прокомментировал совместную игру Сафонова с украинцем Забарным

Сегодня, 17:58

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил ситуацию в «ПСЖ».

  • Накануне Матвей Сафонов и Илья Забарный впервые вместе сыграли за «ПСЖ» – против «Атлетика» в Лиге чемпионов (0:0).
  • У Матвея 2 сухих матча подряд.
  • 1-й номер «ПСЖ» Люка Шевалье продолжает восстановление от травмы.

«Матвей Сафонов – огромный молодец. Злые языки рассказывают, как его жене нравится жизнь в Париже. Но он настоящий спортсмен, выдерживающий конкуренцию в большой команде. Матвей Сафонов – не ссыкун! Он полноценный и заслуженный обладатель Лиги чемпионов.

Разговоры о том, что Сафонов не сыграет при наличии Забарного? Не надо искусственно придумывать преграды. Нормальные люди всегда договорятся. Им необязательно детей крестить вместе. Важно, что они проявляют профессионализм и играют за одну команду. Дружат они или нет – нет разницы. Главное, чтобы они были единым организмом на поле. Этот пример говорит о том, насколько хорош спорт вне политических историй», – сказал Губерниев.

Еще по теме:
Петржела дал совет Сафонову и Забарному
Кафанов двумя прилагательными описал отношения Сафонова с украинцем Забарным 1
L’Equipe оценила игру Сафонова с «Атлетиком»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Забарный Илья Губерниев Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сафонов – лучший игрок «ПСЖ» в матче с «Атлетиком»
18:31
2
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
18:12
Новая информация по воспитаннику «Зенита» Саусю в «Спартаке»
18:05
3
ВидеоДети сожгли трибуну стадиона финского клуба после его вылета
17:26
4
Орлов объяснил, почему «Зенит» «еле ползает» и «играет, как ветераны»
17:08
7
Бубнов высказался о поведении Кордобы
17:00
4
ФотоМесси откроет себе памятник в Индии
16:42
«Локомотив» провел встречу с представителями Баринова
16:18
3
Стало известно, сколько матчей есть у Алонсо на исправление ситуации в «Реале»
16:05
Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Барко
15:47
3
Все новости
Все новости
Хиддинк заявил о важности совместной игры Сафонова и Забарного
19:11
Украинец Забарный аплодировал Сафонову по ходу матча
18:54
Губерниев прокомментировал совместную игру Сафонова с украинцем Забарным
17:58
Автобус «ПСЖ» закидали камнями
17:36
Куртуа признал ошибку в матче с «Сити» в Лиге чемпионов
11:30
Гвардиола прокомментировал победу «Сити» над «Реалом» в Лиге чемпионов
10:20
Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Манчестер Сити»
09:15
Известны уже 5 участников плей-офф Лиги чемпионов
08:46
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 6 туров
01:06
6
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» (2:1), «Арсенал» разгромил команду Станковича (3:0)
00:57
1
Лига чемпионов. Сафонов помог «ПСЖ» отстоять очко в Испании (0:0)
00:51
9
Сафонов и украинец Забарный впервые вместе на поле в составе «ПСЖ»
00:06
3
Сафонов попал в старт на матч ЛЧ впервые за год
Вчера, 21:58
4
Ямаля заподозрили в намеренной желтой карточке
Вчера, 21:34
Киргизского болельщика «Барселоны» не пустили на «Камп Ноу»
Вчера, 19:48
3
ФотоАршавин посетил экскурсию по «Бернабеу»
Вчера, 16:22
6
Головин оценил победу «Монако» над «Галатасарем» в Лиге чемпионов
Вчера, 13:25
Слот рассказал, как ставка на оборону помогла «Ливерпулю» победить «Интер» в Милане
Вчера, 10:13
Тренер «Барселоны» объяснил замену Ямаля в матче Лиги чемпионов
Вчера, 09:40
Тренер «Ливерпуля» высказался о конфликте с Салахом
Вчера, 09:02
Определился второй участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 07:47
Лига чемпионов. Волевая победа «Барсы» (2:1), поражение «Челси» (1:2), победа «Ливерпуля» над «Интером» (1:0)
Вчера, 01:01
3
ФотоЛига чемпионов. ПСВ на глазах Хиддинка уступил «Атлетико» (2:3), экс-спартаковец забил
Вчера, 00:54
1
Лига чемпионов. Автогол Киммиха не помешал «Баварии» обыграть «Спортинг» (3:1), у Гнабри 1+1
9 декабря
ФотоСалах опубликовал пост после исключения «Ливерпулем» из заявки ЛЧ
9 декабря
4
Где смотреть матч «Реал» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 10 декабря 2025
9 декабря
Сафонов сыграет за «ПСЖ» в Лиге чемпионов
9 декабря
1
«Ливерпуль» не включил Салаха в заявку на матч Лиги чемпионов
8 декабря
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 