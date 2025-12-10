Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слот объяснил важность победы над «Интером» в Милане для «Ливерпуля»

Слот объяснил важность победы над «Интером» в Милане для «Ливерпуля»

Сегодня, 10:13

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о гостевой победе команды над «Интером» (1:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы отставали от «Интера» на три очка, а если хочешь попасть в восьмерку лучших, то нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться, – это победа здесь. У них действительно хорошая команда. Но в целом мы показали хорошую игру.

Полузащита всегда очень помогает обороне, но игроки продемонстрировали большую самоотдачу. Во втором тайме мы прессинговали выше. Решили задействовать лишнего игрока в обороне. Все 11 футболистов отошли за линию мяча и старались, чтобы не пропустить гол. В итоге мы заработали пенальти», – сказал Слот.

Еще по теме:
Тренер «Ливерпуля» высказался о конфликте с Салахом
Лига чемпионов. Волевая победа «Барсы» (2:1), поражение «Челси» (1:2), победа «Ливерпуля» над «Интером» (1:0) 3
Салах опубликовал пост после исключения «Ливерпулем» из заявки ЛЧ 4
Источник: BBC
Лига чемпионов Ливерпуль Интер Слот Арне
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоПоявилось расписание 19-22 туров РПЛ
12:20
1
Быстров: «В «Локомотиве» будут делать все, чтобы Баринова не отдать и насрать сопернику»
12:07
1
Бубнов назвал фаворита в борьбе за титул в РПЛ
11:26
Гендиректор «Спартака» – о болении за ЦСКА: «Никакой биполярочки у меня нет»
11:15
2
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
10:40
10
Корнеев назвал единственную позицию, которую можно усилить в «Краснодаре»
10:25
3
Талалаев заявил, что «Балтика» станет сильней после зимнего перерыва
09:58
7
«Динамо» сравнили с дырявым корытом
09:14
7
Тренер «Ливерпуля» высказался о конфликте с Салахом
09:02
Корнеев оценил вариант с Ивичем для «Спартака»
08:02
3
Все новости
Все новости
Слот объяснил важность победы над «Интером» в Милане для «Ливерпуля»
10:13
Тренер «Барселоны» объяснил замену Ямаля в матче Лиги чемпионов
09:40
Тренер «Ливерпуля» высказался о конфликте с Салахом
09:02
Определился второй участник плей-офф Лиги чемпионов
07:47
Лига чемпионов. Волевая победа «Барсы» (2:1), поражение «Челси» (1:2), победа «Ливерпуля» над «Интером» (1:0)
01:01
3
ФотоЛига чемпионов. ПСВ на глазах Хиддинка уступил «Атлетико» (2:3), экс-спартаковец забил
00:54
1
Лига чемпионов. Автогол Киммиха не помешал «Баварии» обыграть «Спортинг» (3:1), у Гнабри 1+1
Вчера, 22:38
ФотоСалах опубликовал пост после исключения «Ливерпулем» из заявки ЛЧ
Вчера, 15:22
4
Где смотреть матч «Реал» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 10 декабря 2025
Вчера, 09:53
Сафонов сыграет за «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Вчера, 09:26
«Ливерпуль» не включил Салаха в заявку на матч Лиги чемпионов
8 декабря
1
«Ливерпуль» может отстранить Салаха от игры в Лиге чемпионов
8 декабря
4
Где смотреть матч «Интер» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция: 9 декабря 2025
8 декабря
Где смотреть матч «Барселона» – «Айнтрахт»: во сколько прямая трансляция: 9 декабря 2025
8 декабря
Где смотреть матч «Кайрат» – «Олимпиакос»: во сколько прямая трансляция: 9 декабря 2025
8 декабря
Лигу чемпионов в России можно будет смотреть даже во время отключения интернета
6 декабря
4
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
27 ноября
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
27 ноября
Сафонов отреагировал на голевую феерию «ПСЖ» и «Тоттенхэма»
27 ноября
2
Определился первый участник плей-офф Лиги чемпионов
27 ноября
Генич поиздевался над Слотом после 1:4 от ПСВ, переделав его фамилию
27 ноября
Слот прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» от ПСВ
27 ноября
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов
27 ноября
1
«Ливерпуль» выдал худший результат за последние 72 года
27 ноября
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 5 туров
27 ноября
Лига чемпионов. Покер Мбаппе принес «Реалу» волевую победу в Греции (4:3)
27 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» переиграл «Баварию» (3:1), «ПСЖ» и «Тоттенхэм» устроили голевой фейерверк (5:3)
27 ноября
Лига чемпионов. «Ливерпуль» потерпел 3-й подряд разгром (1:4), экс-спартаковец забил
27 ноября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 