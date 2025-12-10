Слот объяснил важность победы над «Интером» в Милане для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о гостевой победе команды над «Интером» (1:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы отставали от «Интера» на три очка, а если хочешь попасть в восьмерку лучших, то нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться, – это победа здесь. У них действительно хорошая команда. Но в целом мы показали хорошую игру.

Полузащита всегда очень помогает обороне, но игроки продемонстрировали большую самоотдачу. Во втором тайме мы прессинговали выше. Решили задействовать лишнего игрока в обороне. Все 11 футболистов отошли за линию мяча и старались, чтобы не пропустить гол. В итоге мы заработали пенальти», – сказал Слот.