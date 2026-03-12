Номинанты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил имена претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
Ими стали вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, полузащитник «Реала» Федерико Вальверде, вингер «Баварии» Майкл Олисе и нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес.
Кварацхелия 2 раза поразил ворота соперника и отдал 1 голевой пас в матче с «Челси» (5:2).
Вальверде оформил хет-трик в игре с «Манчестер Сити» (3:0).
Олисе отметился дублем и голевой передачей во встрече с «Аталантой» (6:1).
Альварес забил 2 гола и сделал 1 ассист в матче с «Тоттенхэмом» (5:2).
