«Вообще машина»: Сафонов – о себе после матча с «Челси»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выложил пост после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (5:2).
Российский спортсмен шутливо назвал себя машиной.
- Голы у «ПСЖ» забили Брэдли Барколя на 10-й минуте, Усман Дембеле на 40-й, Витинья на 74-й и Хвича Кварацхелия на 86-й и 90+4-й. У «Челси» отличились Мало Густо на 28-й и Энцо Фернандес на 57-й.
- Ответный матч пройдет 17 марта в Англии на домашнем стадионе «Манчестер Сити» «Этихад». На нем «Зенит» выигрывал Кубок УЕФА в 2008 году, победив в финале шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0.
- 27-летний Сафонов провел в этом сезоне 14 матчей за «ПСЖ», пропустил 17 голов, провел 5 игр на ноль.
Источник: «Бомбардир»