Быстров – о легионере ЦСКА: «Пусть валит в свою страну»

Владимир Быстров дал новые комментарии насчет скандальной ситуации в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

Массовую потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.

Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«За что Талалаева наказывать? Он поступил как нормальный тренер – хотел победить любой ценой. Я полностью на его стороне, а так как повел себя Энрике Кармо, толкая тренера, – это непозволительно! Пусть валит в свою страну и играет там по таким правилам, где можно толкать чужих тренеров.

Да, Талалаев будет наказан по регламенту, он знал, на что шел. Челестини тоже должен быть наказан! Это что вообще такое? Побежал к нашему тренеру, что он хотел доказать?

Талалаев и так будет наказан. Зачем бежать к нему? Наверное, хотел подраться!

Лучше бы после матча позвал его в ринг. Причем в ринге, я думаю, победа будет явно за Талалаевым», – заявил Быстров.