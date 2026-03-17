Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Быстров – о легионере ЦСКА: «Пусть валит в свою страну»

17 марта, 00:45
18

Владимир Быстров дал новые комментарии насчет скандальной ситуации в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

  • Массовую потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
  • Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
  • В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«За что Талалаева наказывать? Он поступил как нормальный тренер – хотел победить любой ценой. Я полностью на его стороне, а так как повел себя Энрике Кармо, толкая тренера, – это непозволительно! Пусть валит в свою страну и играет там по таким правилам, где можно толкать чужих тренеров.

Да, Талалаев будет наказан по регламенту, он знал, на что шел. Челестини тоже должен быть наказан! Это что вообще такое? Побежал к нашему тренеру, что он хотел доказать?

Талалаев и так будет наказан. Зачем бежать к нему? Наверное, хотел подраться!

Лучше бы после матча позвал его в ринг. Причем в ринге, я думаю, победа будет явно за Талалаевым», – заявил Быстров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Быстров Владимир Кармо Энрике Талалаев Андрей
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1773719544
Побежал к нашему тренеру, что он хотел доказать? Талалай ваш тренер, Быстров? Наезд на иностранный мотив несуразен. Хотя я за жёсткий лимит.
Ответить
anatolich72
1773719914
Если Талалаев себя так ведёт, он общественно опасен и его место в психушке. Сейчас драку спровоцировал, потом на людей с ножом кидаться начнет. У него все симптомы, это уже не первая такая выходка
Ответить
anatolich72
1773720036
А наш ваш, Талалаев мне не наш.
Ответить
bashnat013
1773722868
За выбивания мяча максимум что дают желтую карточку как за затяжку времени !А вот за грубое поведение красную не понятно а почему не дали красную легионеру ЦСКА из за которого произошел инцидент!На двойные стандарты не похоже?я уж молчу откуда судья столько добавил!
Ответить
Oldtrafford83
1773725447
Как всегда эти "патриоты" в любой ситуации несут чтобы валили в свои страны ибо на другие высказывания мозгов не хватает. Если они свалят, то у тебя работы дурака не будет!!!
Ответить
rash1959
1773729010
У валоди крыша уехала. ну как же: на этом футболе всё так обыденно спокойно, катают мячик, а тут тренер засадил мяч в небо, пошла движуха, мячи на трибунах свистят. Это по нашему. Если решат по быстровски, то ещё меньше иностранцев поедет к нам.
Ответить
Alexander.saf
1773730098
Совсем мозги пропил
Ответить
Бумбраш
1773741967
Интересно,а дурачок-былтрик был за отмену лимита или его ужесточение?
Ответить
Бумбраш
1773742114
А ещё на Станковича гнали,а он просто судью шлюхой называл,правду говорил,мячики даже не трогал)
Ответить
СПОРТ 21 века
1773769201
Мало кто понимает, что это говорится не просто так. Буквально все СМИ встали за Талалаева (даже если он и не прав) по той простой причине, что скоро в футболе будет новый порядок. И нас всех к этому готовят через призму вот таких матчей. Никто ведь не задумывался, почему именно иностранцы вмешались в стычку с российским тренером и российской командой? Ответ лежит на поверхности: Премьер-лиге важно, чтобы иностранцы стали плохими, а русские — хорошими. Чтобы удобнее было внедрить лимит. Чтобы все стали говорить, что русский лучше, чем иностранец. Уже сейчас об этом говорят. Именно поэтому есть уверенность, что Челестини дадут больше, чем Талалаеву. Печальная новость для ЦСКА, что в протоколе именно такие основания и зафиксированы Левниковым. Так что пусть готовятся играть без тренера...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 