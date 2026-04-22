Быстров ответил, кому симпатизирует в РПЛ: «Пацаны на равных бьются с пешеходами»

Владимир Быстров признался, что будет болеть за «Балтику», чтобы они стали бронзовыми призерами чемпионата России.

«Сейчас рано говорить, кто станет чемпионом страны. Что касается третьего места, я буду болеть за «Балтику», чтобы они оказались как можно выше по итогам сезона.

Они проводят отличный сезон, там пацаны, которые играли в Первой лиге, выходят и на равных бьются с пешеходами.

Не буду называть конкретно, но пешеходов много. В каждом клубе есть пешеходы», – сказал Быстров.