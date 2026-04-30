Подробности переговоров «Зенита» и «Палмейраса» о продаже Нино

«Зенит» ведет переговоры с «Палмейрасом» о продаже защитника Нино.
Бразильцы предложили за игрока 15 миллионов евро. При этом «Зенит» хочет 20 миллионов. Такая информация есть у ESPN. Не исключено, что в зависимости от итогов сезона петербуржцы снизят запросы.
Нино не против вернуться в Бразилию, но оказывать давление на «Зенит» не намерен.
- Нино перешел в «Зенит» в январе 2024 года. Бразилец подписал контракт на 4,5 года
- «Зенит» заплатил за трансфер футболиста «Флуминенсе» 5 миллионов евро.
- Петербуржцы борются за чемпионство.
Источник: «Бомбардир»