Подробности переговоров «Зенита» и «Палмейраса» о продаже Нино

«Зенит» ведет переговоры с «Палмейрасом» о продаже защитника Нино.

Бразильцы предложили за игрока 15 миллионов евро. При этом «Зенит» хочет 20 миллионов. Такая информация есть у ESPN. Не исключено, что в зависимости от итогов сезона петербуржцы снизят запросы.

Нино не против вернуться в Бразилию, но оказывать давление на «Зенит» не намерен.